Martin Romvig, viceadm. direktør i energikæmpen Norlys, har med øjeblikkelig virkning sagt sit job op. Opsigelsen vil koste det andelsejede selskab dyrt. Men det er helt okay, siger formanden.

Det står til at koste den andelsejede energikæmpe Norlys mere end 16 mio. kr., at viceadm. direktør Martin Romvig har afleveret sin opsigelse i det nyetablerede fusionsselskab.

Selv om Romvig selv trækker stikket til sit job, sker det som led i den nylige fusion mellem sydjyske SE og midtjyske Eniig, og dermed er opsigelsen reelt at betragte som en fyring, forklarer Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i Norlys.

Norlys-fusionen De to energikoncernen SE og Eniig er fusioneret til et nyt selskab kaldet Norlys.

SE har base i Esbjerg, mens Eniig har hovedkvarter i Silkeborg.

Samlet vil det andelsejede Norlys få 709.000 andelshavere, ca. 1,5 mio. kundeforhold og knap 2.600 ansatte.

Topchef i Norlys er SE's hidtidige koncernchef Niels Duedahl, mens Jens Erik Plats, hidtidig bestyrelsesformand i SE, er formand.

Norlys vil få en egenkapital på ca. 18 mia. kr. og ventes at få en årlig omsætning på 10 mia. kr.

Koncernen får hovedsæde i Silkeborg.

For Martin Romvig betyder det, at han kan forlade Norlys med, hvad der svarer til tre års løn.

»Det betyder, at Martin Romvig vil få løn fra Norlys i 24 måneder, men hvis han tiltræder i et nyt job i denne periode, vil der ske en modregning i udbetalingen fra Norlys. Som led i fusionsforhandlingen er der desuden aftalt 12 måneder kompensation,« lyder det fra Eniig-presseafdelingen.

Norlys oplyser ingen tal, men overført på Martin Romvigs hidtidige løn som Eniig-topchef betyder det en samlet regning til det kundeejede Norlys over de næste to år på 16,3 mio. kr.

»Det er mange penge. Det er vi slet ikke uenige om,« siger bestyrelsesformand Jens Erik Platz.

Vi har ingen kontrakter ellers, hvor der optræder gyldne håndtryk eller lignende. Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i Norlys

Men hele øvelsen ser han som en normal del af en fusionsforhandling, hvor to organisationer skal samles til en.

»Vi har ingen kontrakter ellers, hvor der optræder gyldne håndtryk eller lignende. De 12 måneders godtgørelse er en del af fusionsprocessen,« siger Norlys-formanden.

Som led i aftalen mellem de to jyske selskaber blev det dog SE-topchef Niels Duedahl, der løb med jobbet som topchef i Norlys, mens Martin Romvig blev tildelt jobbet som viceadm. direktør i Norlys.

Som topchef i Eniig landede Martin Romvig i 2018 en årsløn på godt 5,4 mio. kr. dækkende over fast løn, eventuelle engangsvederlag, pension og bl.a. værdi af fri bil og fri telefon.

Hvad udsigten til at stoppe med et tocifret millionbeløb i lommen har betydet for Romvigs beslutning om at forlade Norlys kun seks uger efter godkendelsen af fusionen, er uvis, da Martin Romvig ikke er vendt tilbage på henvendelser fra Finans.

Til JydskeVestkysten udtaler han, at han ikke står med et andet job på hånden.

Vederlaget på 16,4 mio. kr. svarer til, at hver andelshaver i Norlys kommer til at betale 23 kr. som følge af Romvigs opsigelse.