Den kontroversielle milliardær Ferdinand Piëch forvandlede VW og fik legendestatus i bilindustrien. Men han endte med at blive skubbet helt ud i kulden.

I sin glimtende røde Bentley og med konen Ursula ved sin side kørte Ferdinand Piëch triumferende gennem porten ved Volkswagens hovedkvarter i Wolfsburg.

Det var torsdag den 24. september 2015, dagen efter at topchef Martin Winterkorn havde forladt sin post som følge af dieselgate, skandalen, som alle talte om, og som havde sendt VW ud i sin værste krise nogensinde.

Fem måneder forinden var Ferdinand Piëch, barnebarn af Folkevognens skaber, Ferdinand Porsche, og mangeårig formand i VW-koncernen, blevet skubbet ud af koncernen efter en tabt magtkamp med Martin Winterkorn.

Nu var Winterkorn ude og den 78-årige Ferdinand Piëch ved at genvinde noget af sin tabte magt. To af hans nært fortrolige skulle kort tid efter blive valgt som ny topchef og formand i VW-koncernen.

Ferdinand Piëch, der søndag afgik ved døden 82 år gammel, var på mange måder et symbol på bilfabrikanten VW. Den fabrik, som han fra 1993-2002 fik vendt fra milliardunderskud til storhed. Og den fabrik, som han til sidst blev strittet ud fra.

Da Ferdinand Piëch i 2002 trådte tilbage som øverste chef for VW-koncernen, blev han i stedet formand for bestyrelsen. Her sad han i tre år. Lige indtil april 2015.

For at forstå Ferdinand Piëchs dramatiske exit fra Volkswagen skal man forstå den stenrige familie, der er opdelt i to klaner, og som har kæmpet om magten og æren i Volkswagen i et kvart århundrede.

Ferdinand Piëchs entre i sin røde Bentley ses som et tegn på, at han - trods ingen officielle poster - er tilbage fra sit østrigske eksil for at influere bag kulisserne. VW-kilde til Wall Street Journal i september 2015.

På den ene side af frontlinjen står Piëch-klanen, som indtil i søndags havde Ferdinand Piëch i spidsen. På den anden side Porsche-klanen med galionsfigur Wolfgang Porsche, bestyrelsesformand for Porsche, der er en del af VW-koncernen.

Ferdinand og Wolfgang er fætre, og begge sider af familien er efterkommere af Ferdinand Porsche, der skabte den ikoniske folkevogn samt flere tyske kampvogne fra 2. verdenskrig. Og de to klaner kan ikke udstå hinanden.

Familiens indbyrdes had til hinanden er forvirrende og indviklet, men har ført til adskillige opgør gennem tiden. Senest i april 2015, da Ferdinand Piëch gik imod den daværende VW-boss Martin Winterkorn med udtalelsen »jeg har distanceret mig fra hr. Winterkorn.«

Wolfgang Porsche var hurtig til at slå fast, at udtalelsen stod for Ferdinand Piëchs egen regning, og at den ikke var »afstemt med resten af familien.« Med det samme gav han sin støtte til Martin Winterkorn. Det samme gjorde VW’s øverst placerede medarbejderrepræsentant og delstaten Niedersachsen, der ejer godt 20 pct. af aktierne i VW.

Dieselgate kort fortalt Kernen i sagen er den snydesoftware, som VW installerede i 11 mio. biler mellem 2009-2015. Softwaren fik bilerne til at fremstå mere miljøvenlige, end de reelt var.

Fupnummeret blev i årevis bevidst forsøgt skjult, indtil topledelsen i september 2015 gik til bekendelse og indrømmede det, der er blevet kaldt en af de største skandaler i bilindustrien nogensinde.

VW har allerede accepteret at betale over 100 mia. kr. i erstatning til kunder og myndigheder og har måttet fikse de mange dieselbiler, som kørte rundt med snydesoftware.

Sagen kostede en række VW-chefer jobbet og første også til fængslinger - heriblandt Oliver Schmidt, der var juridisk direktør for VW's afdeling i USA.

Ferdinand Piëch var isoleret og i mindretal – og valgte sammen med sin hustru Ursula at trække sig fra alle poster. Magtkampen havde kostet ham al indflydelse.

Men da Martin Winterkorn få måneder senere røg ud - og nærtstående personer til Porsche/Piëch-familien kom ind - fik den 78-årige VW-patriark fra Wien igen en stemme i den milliardvirksomhed, som han var med til at forme over fem årtier. Fra ingeniør hos Porsche, designchef hos Audi, koncernchef hos VW og til sidst formand for hele molevitten.

»Ferdinand Piëchs entre i sin røde Bentley ses som et tegn på, at han - trods ingen officielle poster - er tilbage fra sit østrigske eksil for at influere bag kulisserne,« sagde en kilde med tæt tilknytning til VW-bestyrelsen til Wall Street Journal.

Ferdinand Piëch blev aldrig officielt igen en del af VW-koncernen. Søndag afgik han ved døden, 82 år gammel.

Volkswagen Group omfatter i dag bilmærkerne VW, Porsche, Audi, Bentley, Bugatti, Skoda og Seat. Koncernen har hovedsæde i Wolfsburg i Tyskland og omsætter årligt for cirka 250 mia. euro.

Porsche/Piëch-familien er blandt verdens rigeste familier med en anslået formue på 300 mia. kr.