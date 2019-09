Kendt erhvervsmand trækker sig fra Løvens Hule

Peter Warnøe trækker sig fra det populære tv-program Løvens Hule, efter det er kommet frem, at han har lånt millioner af kroner ulovligt.

Den kendte serieiværktsætter og erhvervsmand Peter Warnøe trækker sig fra det populære DR-program Løvens Hule, efter det er kommet frem, at han har optaget en række ulovlige lån.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

»Arbejdsmæssigt er jeg inde i en meget travl periode for tiden, hvor en af mine vigtige prioriteter er at få bragt orden i en række private aktionærlån, der ikke skulle have været foretaget. Mine regnskaber er åbne, og der har ikke været skjult noget, men det er klart, at det ikke er en situation, jeg ønsker skal fortsætte,« skriver han.

»Jeg skal naturligvis have styr på disse private ting hurtigst muligt, hvad jeg arbejder intenst på. Derfor har jeg også i en snak med Danmarks Radio i dag meddelt at jeg ikke har tænkt mig at være en del af Løvernes Hule sæson 5, som skal sendes til næste forår,« skriver han endvidere.

Børsen skrev torsdag, at Peter Warnøe i årevis har brudt loven ved at trække penge ud af sine selskaber som ulovlige aktionærlån.

Han har flere gange fået påtaler fra sin revisor, og Erhvervsstyrelsen har pålagt ham tvangsbøder og truer nu med en politianmeldelse.

Ifølge Børsens oplysninger skylder Peter Warnøe over 10 mio. kr. til sit eget selskab, Oyster Invest. Han arbejder på en samlet løsning, så han kan undgå en politisag, lyder det.

Peter Warnøe tjente tilbage i 1990'erne et trecifret millionbeløb på at sælge hardwarevirksomheden Complet Data.