Forbrugere tilkoblet Danmarks dyreste vandværk betaler mere end det dobbelte for de friske grundvandsdråber sammenlignet med forbrugere koblet til det billigste værk, viser nye tal.

Der er stor forskel på prisen på drikkevand rundt om i Danmark, viser en ny opgørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Mens beboere tilsluttet nordjyske Hjallerup Vandforsyning slipper med at betale 9 kr. for 1.000 liter frisk grundvand, er prisen for forbrugere koblet på Hofor Vand Brøndby i hovedstadsområdet på 27 kr.

Samtidig afslører tallene, at mens 16 af de 218 vandværker, der indgår i undersøgelsen, ikke opkræver et årligt fast bidrag fra forbrugerne, topper Ærø Vand med årligt at opkræve 2.028 kr. hos forbrugerne – uanset om de åbner for vandhanen eller ej.

Konkurrencemyndighederne konkluderer med afsæt i undersøgelsen, at der er plads til forbedringer over en bred kam.

»Samtidig er der fortsat et betydeligt effektiviseringspotentiale i sektoren,« fastslår Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med afsæt i de indsamlede 2019-priser.

Meldingen tager afsæt i, at mens regningen topper på Ærø, hvor en husstand under Ærø Vand med et typisk forbrug årligt skal betale 2.990 kr. inkl. moms og afgifter for vandet i vandhanen, slipper forbrugere under Pandrup Vandværk nord for Aalborg med en årlig regning på 1.261 kr. – en prisforskel på 137 pct.

Danske vandværker har været underlagt politiske krav om effektiviseringer siden 2009, og selvom der fortsat er stor forskel på priserne, har den politiske regulering betydet løbende effektiviseringer, fastslår konkurrencemyndighederne.

»Danske forbrugere og virksomheders samlede vandregning ville således alt andet lige have været 1,9 mia. kr. højere i 2019, end hvis der ikke havde været økonomisk regulering af disse monopolmarkeder,« fremgår det af undersøgelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erkender dog samtidig, at trods reguleringen er priserne ikke faldet.

Ud over betalingen for vand betaler forbrugere også for at komme af med spildevandet.

En husstand med et gennemsnitligt vandforbrug ender ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen derfor med en samlet årlig vandregning på i alt ca. 5.450 kr. Heraf udgør betalingen for spildevand omkring to tredjedele.