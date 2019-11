Den danske discountkæde, som har tabt 1,9 mia. kr. de seneste otte regnskabsår, henter for anden gang i år 300 mio. kr. til kampen med konkurrenterne her i landet.

Tysk stædighed om det danske discountmarked sender nye millioner ind i Aldi Danmark. Den danske kæde har på to år fået én mia. kr. tilført i ny kapital fra ejeren i Tyskland.

En ny registrering på cvr.dk viser mandag, at Aldi Danmark netop har lavet en kapitalforhøjelse svarende til 300 mio. kr. Det samme skete i foråret, mens der to gange i 2018 blev tilført 200 mio. kr. til Aldi Danmark.

Den tyske discountkæde har i årtier kæmpet med at skabe indtjening her i landet. Regnskabet for 2018 viste et underskud på 381 mio. kr. I løbet af de seneste otte regnskabsår løber tabene i den danske kæde op i næsten 1,9 mia. kr.

Kæden Aldi er en af verdens største discountkæder.

Åbnede i 1977 Danmarks første discountbutik.

180 butikker i Danmark og beskæftiger ca. 2.600 medarbejdere her i landet.

Ejes af Aldi Nord er en familieejet tysk dagligvarekoncern med hovedsæde i Essen.

Koncernen har fæere end 5.000 butikker i ni lande: Tyskland, Polen, Belgien, Danmark, Frankrig, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien.

Derfor har moderselskabet Aldi Nord flere gange været nødt til at pumpe frisk kapital ind i det danske datterselskab - og netop nu igen.

Fra den danske ledelse er der ingen kommentarer til, hvordan regnskabet for 2019 udvikler sig, og om den nye kapitalforhøjelse skal relateres til et nyt stort millionunderskud.

Til gengæld fastslår pr- og kommunikationschef Kristian Jessen, Aldi Danmark, at den danske kæde - med nu ca. 180 butikker - er i gang med en hastig ekspansion og en ny strategi. Den indebærer bl.a. planer om at åbne 60 nye butikker de kommende år.

»Vores tyske ejer bakker op om den nye strategi og det er kapitalforhøjelsen et udtryk for. Vi er i færd med at investere i et helt nyt butikskoncept, modernisering af de eksisterende butikker og mange nye de kommende år. Det koster dyrt, men vores ejer tror på det danske marked og planen,« siger Kristian Jessen.

Aldi Danmark gennemførte i 2017 en lang række butikslukninger og ledelsen med adm. direktør Finn Tang har siden sat en ny plan med ekspansion og modernisering i fart.

På det danske marked dyster Aldi ikke mindst med de fire andre discountkæder, Netto, Fakta, Rema 1000 og Lidl. Samlet sidder de på over 40 pct. af markedet, men Aldi er den mindste med en vurderet markedsandel på 3,2 pct.

Både Netto, Rema 1000 og den anden tyskejede kæde, Lidl, har ambitioner om mange flere nye butikker.

I en ny prognose for udviklingen de kommende 10 år på det danske dagligvaremarked forventer Retail Institute Scandinavia således, at de danske discountkæder samlet vil nå 1.700 butikker i 2029. Det er 200 flere end i dag, og til trods for at forventningen er, at onlinesalget med dagligvarer også stiger de kommende år.