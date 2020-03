Den danske esports-succes HLTV skifter ejer i en handel, der gør de nu tidligere ejere til mangemillionærer.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Du har måske aldrig hørt om den, men en af verdens mest besøgte hjemmesider er dansk - og ejerne har lige solgt den for op mod 257 mio. kr.

Det er »fuldstændig surrealistisk,« siger direktør og medejer Martin Rosenbæk til TV2.

Det drejer sig om spilhjemmesiden og virksomheden HLTV.org, hvor man bl.a. kan følge turneringer og hold, der spiller Counter-Strike. Martin Rosenbæk fik idéen til hjemmesiden i 2002 i forældrenes køkken, og han stiftede sitet med makkeren Per Lambæk.

Sammen har de gjort HLTV til en af verdens største hjemmesider med over 25 mio. månedlige besøg. Og fredag indkasserede makkerparret så den helt store gevinst, da de solgte deres livsværk til bettingfirmaet Better Collective.

Den nye ejer betaler 197 mio. kr. med det samme, og derudover kan Martin Rosenbæk og hans medejere indkassere yderligere 60 mio. kr. i bonusser, hvis HLTV over de næste tre år når en række økonomiske målsætninger.

»Det betyder vel, at vi (Rosenbæks familie, red.) ikke rigtig skal bekymre os om penge,« siger Martin Rosenbæk til TV2.

HLTV, der også driver Counter-Strike-sitet dust2.dk, har de senere år været en rigtig god forretning for de tre ejere, Martin Rosenbæk, Per Lambæk og Petar Milovanovic. Det seneste regnskab viste et overskud på 20 mio. kr.

Året før stod der 16 mio. kr. på bundlinjen.

Udover at skrive aktuelle nyheder fra Counter-Strike-miljøet, linker HLTV også til direkte tv-signaler fra de største turneringer. Samtidig står HLTV bag det, der bredt anerkendes som den officielle verdensrangliste i CS:GO.

Køberen, Better Collective, beskæftiger sig med udvikling af digitale platforme med bl.a. spiltips. Selskabet har hovedkontor i København og er børsnoteret i Stockholm.

Martin Rosenbæk og Per Lambæk fortsætter i mindst tre år i den daglige ledelse af HLTV.