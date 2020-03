Legendarisk ledelsesikon og industrichef er død

Jack Welch, der tidligere var topchef for den amerikanske gigant General Electric, døde søndag. Han blev kendt, feteret og berygtet globalt for en kontant ledelsesstil.

Den tidligere topchef for amerikanske General Electric, Jack Welch, er død 84 år gammel.

Dødsfaldet rapporteres mandag eftermiddag af flere amerikanske medier - bl.a. CNBC.

Jack Welch var koncernchef for industrigiganten General Electric (GE) i årene 1981 til 2001. I den periode steg markedsværdien af koncernen fra 14 mia. dollars til 410 mia. dollars - og blev dermed verdens næstmest værdifulde selskab kun overgået af Microsoft.

Jack Welch var i 1990’erne en af de globalt mest beundrede erhvervsledere og udgav bl.a. sine erindringer i bogen »Straight from the gut«

Jack Welch var søn af en togfører i en by i nærheden af Boston og blev selv kemiingeniør. Som 25-årig fik han det første job i General Electric, og senere røg han helt til tops i koncernen.

»Hvis dit firma ikke kan blive nr. et eller to i verden i sin branche, så luk eller sælg det,« sagde Jack Welch gerne om rollen og ledelsesstilen, som han blev kendt for.

Han gik under øgenavnet »Neutron Jack« - da han havde iver efter konstant at skille sig af med de svageste led i GE. Både i medarbejderstyrken og blandt aktiviteterne. Han blev kendt for en kontant ledelsesstil med synligt at udstille vindere og tabere.

Alle hans ledere skulle vurdere deres medarbejdere og rate dem i forhold til kollegerne. De bedste fik derefter belønning og nogle endda større ansvar. De dårligst ratede måtte til gengæld forlade GE.

Jack Welch lod sig pensionere fra GE i september 2001 - få dage før den 9. september med terrorangrebene i bl.a. New York.

Siden da har han bl.a. været businesskonsulent og engageret sig som taler og tv-gæst. Han skrev også klummer og bøger samt havde en række andre gøremål.