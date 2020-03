Brancheforening opfordrer medlemmer til at bryde loven: Bør ikke refundere aflyste rejser

Brancheforeningsdirektør kalder beslutning om at bryde loven for en nødretsbetragtning. Det handler om overlevelse, siger han.

Rejsebureauerne er så desperate, at brancheforeningen Danmarks Rejsebureau Forening (DRF) nu opfordrer sine medlemmer til at bryde loven og undlade at refundere aflyste rejser til kunderne.

Rejsebureauer er i henhold til pakkerejseloven forpligtet til at refundere hele pakkerejsens pris, hvis rejsen bliver aflyst. Men branchen er kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder på grund af myndighedernes omfattende rejserestriktioner, og det er indtil videre ikke lykkedes DRF at skaffe medlemmerne en hjælpepakke.

»Det er en markant udmelding, men hvis ikke regeringen meget hurtigt kommer med en betragtelig økonomisk indsprøjtning til rejsebranchen, er det vores vurdering, at rejsebureaubranchen som helhed risikerer at gå konkurs,« siger DRF-direktør Lars Thykier.

Søndag annoncerede regeringen og arbejdsmarkedets parter en milliardstor hjælpepakke til erhvervslivet om lønkompensation til virksomheder, der må sende medarbejdere hjem på grund af coronakrisen.

Rejsebureauerne gjorde det dog hurtigt klart, at pakken slet ikke er nok til at redde branchen, der er hårdt ramt af, at de ikke kan sælge nye rejser, samtidig med at de ifølge loven er forpligtet til at refundere de rejser, der bliver aflyst. Det gælder også, selv bureauerne selv har betalt for hoteller og flybilletter.

Ifølge Thykier løber tilbagebetalingen blandt hans omkring 100 medlemmer op i 1,3 mia. kr. for de kommende fire uger.

»Rejsearrangørernes likviditet er af altafgørende betydning for branchens overlevelse, og det er derfor vigtigt at sikre et minimum af likviditet, hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at branchen skal overleve den nuværende krise,« siger Lars Thykier.

Direktøren kalder opfordringen til medlemmerne om at suspendere tilbagebetalingerne for en »nødretsbetragtning«, indtil der er klarhed over, hvad regeringen vil gøre for at hjælpe branchen.