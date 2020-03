Regeringens coronatiltag knockouter storcentre, restauranter og værtshuse

Frem til 30. marts vil landets storcentre ligge øde hen. Kun fødevarebutikkerne i centrene må holde åbent. Også landets restauranter, værtshuse, frisører og andre virksomheder med tæt kundekontakt tvinges til at lukke.

Kampen mod coronavirussen medfører nu, at landets storcentre, restauranter, værtshuse og frisørsaloner skal lukke frem til 30. marts. En lang række andre aktiviteter tvangslukkes også, og der indføres forbud mod forsamlinger på mere end 10 personer.

Det meddelte statsminister Mette Frederiksen tirsdag aften på et pressemøde.

Der er tale om vidtgående tiltag, som kan slå benene væk under mange små selvstændige. Men der er også tale om tiltag, som er mindre vidtgående end ventet af blandt andet brancheorganisationen Dansk Detail. Her havde adm. direktør Jens Birkeholm forudset, at regeringen kunne finde på at lukke alle butikker, der ikke handler med fødevarer eller medicin.

Det bliver ikke tilfældet.

I første omgang er det kun specialbutikkerne i storcentrene, der tvangslukkes, mens tøjbutikker, skobutikker osv. på landets strøggader fortsat kan holde åbent.

»Det er meget vanskeligt at svare præcist på, om dette er den bedste løsning, eller det havde været mest fornuftigt at lukke helt ned. Det afhænger meget af mulighederne i den enkelte butik - herunder muligheden for at sende nogle af medarbejderne på arbejdsfordeling eller sende medarbejdere hjem med lønkompensation,« siger Jens Birkeholm.

Han påpeger, at de økonomiske realiteter i en del butikker allerede har overhalet spørgsmålet om tvangslukning. Flere butikskæder har de seneste dage frivilligt lukket deres butikker, fordi der stort set ikke er nogen kunder.

Mandag kom det således frem, at modeselskabet Moss Copenhagen lukker sine 12 danske butikker, mens modekoncernen DK Company med over 250 butikker i Danmark og Norge varslede et lignede skridt i løbet af de kommende dage.

»Hvis logikken i, at vi lukker grænserne og beder folk arbejde hjemme, skal følges, må det indebære, at vi også lukker alle butikker, der ikke sælger mad eller medicin,« fastslog Jens Poulsen, koncernchef i DK Company, om lukningen. Tirsdag fyrede DK Company 125 medarbejdere som følge af svigtende salg.

Også den danske undertøjskæde Femilet meddelte mandag, at selskabet lukker alle sine butikker midlertidigt.

Salget blandt Dansk Detail-medlemmer dykkede i dagene fredag-søndag 65-70 pct. sammenlignet med samme tid sidste år, viser tal, som Dansk Detail indsamlede mandag. Jens Birkeholm oplyser, at især butikkerne i storcentrene er hårdt ramt. Nogle butikker har et salg, der er faldet helt ned til indeks 10 - dvs. 10 pct. af normalt niveau.

»Når man er nået dertil, handler det ikke længere kun om, hvorvidt myndighederne tvinger en til at lukke - det handler også om, hvorvidt man har råd til at holde åbent. Det bliver i hvert fald ikke et problem at leve op til myndighedernes skærpede krav om en passende afstand mellem kunderne,« siger Jens Birkeholm.

Hos Danske Shoppingcentre, som administrerer 17 af landets store indkøbscentre, ønsker adm. direktør Jesper Faurholdt først at kommentere regeringens beslutning om at tvangslukke centrene (fødevarebutikkerne i centrene er ikke omfattet), når der har været tid til at nærlæse detaljerne i regeringens beslutning.

De nye skærpede krav medfører også lukning af natklubber, diskoteker, værtshuse, restauranter, cafeer og andre typer af spisesteder. Også frisører, fitnesscentre, massører, solcentre og andre typer af virksomhed, hvor der er tæt kontakt mellem kunderne skal lukke, med mindre der er tale om en sundhedsfaglig behandling, meddelte Mette Frederiksen. Sports- og idrætsaktiviteter skal ligeledes lukkes.

Hos DI vurderer adm. direktør Lars Sandahl Sørensen, at de skærpede tiltag vil få betydelige negative konsekvenser for danske virksomheder og arbejdspladser.

»Der bliver brug for hurtig og omfattende hjælp. Dette er en markant skærpelse af de nuværende påbud og anbefalinger, og det vil ramme især mange små og mellemstore virksomheder hårdt. Men vi anerkender, at det er en svær balance for regeringen at gøre alt for at undgå tab af menneskeliv og samtidig mindske risikoen for, at der kommer langvarige skader på dansk økonomi og danske arbejdspladser,« siger adm. direktør Lars Sandahl Sørensen.

Hos Nordea vurderer cheføkonom Helge J. Pedersen, at de nye tiltag fra regeringen må »betragtes som relativt milde set i forhold til de mere drakoniske tiltag, som er blevet truffet i lande som Italien, Spanien, Frankrig og Tyskland.«

I nogle af disse lande er der indført deciderede udgangsforbud og alle specialbutikker - bortset fra fødevarebutikker og apoteker - lukkes. Helge J. Pedersen vurderer, at dansk økonomi i år havner i en teknisk recession - dvs. to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst.

SMVdanmark, der er brancheorganisation for de små og mellemstore virksomheder, mener, at de nye tiltag understreger behovet for en akut hjælpepakke til de små og mellemstore virksomheder.

»Vi bakker naturligvis op om de nye tiltag, men konsekvensen er, at der nu lukkes helt ned for rigtig mange små virksomheder med tæt kundekontakt. Det har selvfølgelig alvorlige konsekvenser for de selvstændige virksomhedsejere og understreger behovet for en akut hjælpepakke til SMV'erne,” siger Jakob Brandt, vicedirektør i SMVdanmark.

Organisationen foreslår, at de selvstændige skal have samme mulighed for lønkompensation som private lønmodtagere - nemlig 23.000 kr. om måneden. Derudover - mener organisationen - bør de små og mellemstore virksomheder have hjælp til at betale de faste udgifter, mens de tvinges til at holde forretningen lukket.