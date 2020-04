Anders Holch undskylder - og betaler husleje for danske butikker

Efter hård kritik om krav over for udlejere under coronakrisen skifter Bestseller og ejer Anders Holch Povlsen kurs. Den kriseramte tøjkoncern kræver dog fortsat forhandlinger med udlejere, da krisen vil koste butikker livet.

Coronakrisen og tomme pengekasser er pludselig også blevet en imagekrise i dele af erhvervslivet. Det er ejeren bag og adm. direktør i tøjgiganten Bestseller, Anders Holch Povlsen, ked af. Han har derfor nu betalt husleje for denne måned til udlejerne bag de 250 butikker rundt om i Danmark.

Netop Bestseller var ellers en af de første i detailhandlen, som lige efter coronakrisen brød ud meddelte koncernens danske udlejere, at der er brug for henstand med huslejen og dialog om fremtiden for detailhandlen.

Tøjsalget er nemlig stoppet på stort set alle koncernens markeder, og likviditeten er dermed væk. Lige efter Bestseller fulgte en række detailkæder efter med samme budskaber om stop for eller dialog om huslejebetaling – bl.a. Lagkagehuset, Flying Tiger, Jysk, Matas og andre.

Bestseller har dog fået massiv kritik bl.a. på sociale medier for koncernens ageren. Det byggede især på, at medier beskrev en udlejer i Holstebros trængsler efter beskeden om henstand i huslejen.

Koncernen Bestseller er en familieejet dansk modekoncern med hovedsæde i Brande.

Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker – bl.a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har ca. 2.500 egne butikker. Desuden afsætning via 15.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber – bl.a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 7.000 butikker rundt om i mere end 500 kinesiske byer.

Gennem investeringsselskabet Heartland har Anders Holch Povlsen bl.a. ejerandele i Asos og Zalando samt ejerskab i danske virksomheder som Normal, Nemlig, Bianco og Whiteaway. Dertil kommer en række startups og iværksætterselskaber.

På en henvendelse fra Finans bekræfter Anders Holch Povlsen dog, at Bestseller lige omkring månedsskiftet har valgt at betale huslejen for april til de danske udlejere, så pengene er modtaget af eller på vej til udlejerne.

»Vi meldte tidligt ud om alvoren i denne krise og behovet for dialog med udlejere om fremtiden. Jeg vil gerne undskylde for vores håndtering og beklager, hvis vi utilsigtet har trådt ved siden af overfor nogle udlejere. Opråbet til udlejere er baseret på forventninger om en længere periode med svære vilkår for detailhandlen. Det gælder om at redde flest mulige butikker og jobs til fordel for alle - også udlejere. Vi har fået positive tilbagemeldinger fra mange af vores udlejere,« siger Anders Holch Povlsen.

Han fastslår dog, at forhandlingerne med udlejerne både her og rundt om på andre markeder, hvor Bestseller samlet har 2.500 butikker, fortsat er på dagsordenen.

»Vores opråb til udlejere er ikke et spørgsmål om at udvande betaling af vores regninger, men at råbe vagt i gevær. Vi har aldrig skyldt nogen noget, og sådan skal det fortsat være. Vi ser bare ind i en helt ny fremtid med coronakrisen. Alle må være fælles om at komme videre. Uanset lukker der butikker på den anden side, også hos Bestseller,« siger Anders Holch Povlsen.

Med betalingen af huslejen for april er Bestseller på linje med den tyske sportsgigant Adidas, der har danske Kasper Rørsted som topchef. Adidas har den forløbne uge skiftet mening. Fra ikke at ville betale husleje for de nedlukkede butikker under coronakrisen til, at alle udlejere har fået penge.

Adidas indrykkede i den forløbne uge efter kritik i Tyskland helsidesannoncer i aviser med en undskyldning.

Anders Holch Povlsen er ked af, at han og Bestseller har fået så hård kritik her i landet om selskabets ageren i krisen. Hans fokus er nemlig netop nu på at sikre Bestsellers fremtid og flest mulige arbejdspladser.

Tøjselskabet har som konsekvens af stop i salget også bl.a. afskediget 750 ansatte her i landet og sendt 2.400 andre medarbejdere hjem i en periode.

»Jeg er ked af de reaktioner, som jeg møder nogle steder. Men vi er nødt til at være i dialog om fremtiden. Også over for udlejere som for de flestes vedkommende er store selskaber med pensionskasser eller kapitalfonde bag,« mener Anders Holch Poulsen.

Organisationen Ejendom Danmark, der har udlejere og ejere som medlemmer, har den seneste tid opfordret alle i detailsektoren til at arbejde sammen om løsninger.

»Der er brug for lokale løsninger for at holde sunde forretninger oven vande,« udtaler Jannick Hyltoft, adm. direktør i Ejendom Danmark, i en pressemeddelelse om situationen.

Anders Holch Poulsen ejer ud over Bestseller også en lang række andre aktiviteter - også ejendomme. Der har hans selskaber allerede i begyndelsen af marts givet en række restaurations- og butikslejere en reduktion i deres husleje for de kommende to måneder. Der er desuden indgået aftaler om henstand med andre.