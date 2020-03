Huslejekrig mellem udlejere og detailkæder: »Vi er i en akut situation«

Modegiganten Bestseller melder som andre detailkæder og modeselskaber om akut mangel på likviditet i coronakrisen. Derfor kræves stop for husleje til butikkerne. Udlejernes organisation opfordrer til dialog og mulig kredit.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

Coronakrisen har på ganske kort tid skabt en kamp om likviditet - og dermed også betaling af husleje - i dansk detailhandel. Tøjgiganten Bestseller, der er trængt lige nu, har således netop meddelt 200 danske udlejere, at den har brug for et midlertidigt stop i huslejen.

Samme holdning ligger hos andre danske selskaber inden for detail, som er pressede af lukkede butikker og dermed ingen salg. Mange danske detailbutikker i shoppingcentre er tvangslukkede, mens talrige andre butikker er blevet frivilligt lukket i kampen mod coronavirus og som en konsekvens af meget få kunder på handelsgaderne.

Bestseller, der med egne 2.500 butikker samt salg til 15.000 engroskunder i en lang række lande, er ifølge ejer og adm. direktør Anders Holch Povlsen hårdt presset lige nu på likviditeten.

Derfor har storkoncernen netop meddelt over 200 danske udlejere, at der er brug for en fælles løsning om huslejen for den kommende tid.

Storkoncern Bestseller er en familieejet dansk modekoncern med hovedsæde i Brande.

Ejes af adm. direktør Anders Holch Povlsen.

Rummer 20 mærker – bl.a. Jack & Jones, Selected, Vero Moda, Vila og Only.

Sælger tøj på 70 markeder i Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Latinamerika, Indien og Australien samt via onlinehandel.

Har ca. 2.500 egne butikker. Desuden afsætning via 15.000 andre forhandlere.

Familien bag har også del i en række andre selskaber – bl.a. Bestseller Fashion Group China, der driver flere end 7.000 butikker rundt om i mere end 500 kinesiske byer.

Gennem investeringsselskabet Heartland har Anders Holch Povlsen bl.a. ejerandele i Asos og Zalando samt ejerskab i danske virksomheder som Normal, Nemlig, Bianco og Whiteaway. Dertil kommer en række startups og iværksætterselskaber.

»Da hjælpepakker i forhold til huslejebetaling og faste udgifter endnu ikke er implementeret, ønsker vi en dialog med vores udlejere om betalingen i den kommende periode, hvor butikkerne er lukkede. Vi har betalt huslejer for marts – også selvom butikkerne er lukkede,« skriver Bestsellers finansdirektør Thomas Børglum Jensen i en mail til Finans om tiltaget, som onsdag har vakt opsigt i danske medier.

Hos modevirksomheden DK Company, der i den forløbne uge lukkede dens 250 egne butikker samt afskedigede og hjemsendte medarbejdere, har adm. direktør og hovedaktionær Jens Poulsen endnu ikke lagt sig fast på, hvad der sker med betaling af butikshusleje de næste måneder.

»Det vurderer vi lige nu. Men vi er i en akut situation, hvor der er behov for samarbejde mellem alle parter for at komme gennem denne krise. Det er i en sådan situation, at vi får mulighed for at vurdere meget nøje, hvilke samarbejder som også ligger efter dette,« siger Jens Poulsen.

Der er i de politisk vedtagne hjælpepakker lavet danske ordninger, som detailbutikker kan søge andel i. Pengene i de pakker er dog endnu ikke sendt ud, og derfor står kampen lige nu om betaling af husleje for de næste måneder.

I den forløbne uge foreslog adm. direktør Henrik Bruun i den store sportskæde Sport 24, at økonomien må fastfryses, indtil der kommer større overblik over den aktuelle krise.

Hos EjendomDanmark, erhvervsorganisation for ejere og administratorer af ejendomme, appellerer adm. direktør Jannick Nytoft til midlertidige løsninger gennem dialog mellem ejere og pressede erhvervslejere.

»Vi opfordrer til, at de ejere og udlejere, som har mulighed for det gennem individuelle løsninger, giver mest mulig kredit - og dermed likviditet til erhvervslejere,« siger Jannick Nytoft.

Hos Dansk Detail vurderer adm. direktør Jens Birkeholm, at den aktuelle situation betyder, at alle må prøve at løse udfordringer med likviditet ved at skubbe problemet et andet sted hen.

Fra flere udlejere peges på, at det netop er detailbutikker og kæder, som får del i hjælpepakkerne, og derfor er forventningen, at huslejen betales.

Deas, der administrerer og driver 17 indkøbscentre på vegne af Danske Shoppingcentre, har fastslået over for Finans, at der arbejdes med en individuel vurdering sammen med de tvangslukkede butikker der af situationen om mulig udsættelse af leje, indtil der kommer penge fra hjælpepakker.

Men afdelingsdirektør Finn Sture Hansen i Deas peger samtidig på, at udlejerne ikke får del i de økonomiske pakker, mens det er detailbutikkerne.