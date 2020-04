Kendt butikskæde åbner igen sine butikker

Efter næsten en måned med lukkede butikker slår Bahne nu igen dørene op - undtagen i storcentre.

Den familieejede boligkæde Bahne, der sidste år blev ramt af et millionunderskud, åbner nu en række af sine hidtil lukkede butikker.

Dermed tager en af landets store butikskæder det første skridt mod normale tilstande, efter at coronapandemien har vendt op og ned på butikslivet i Danmark.

For knap en måned siden fik Bahne tvangslukket sine 12 butikker i storcentre. Få dage senere valgte kæden frivilligt at lukke resten af sine butikker for at hjælpe med at dæmme op for coronasmitten.

Nu genåbner Bahne de ni butikker, som frivilligt blev lukket.

»Danmark er så småt ved at åbne op igen. Alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads, og det er blevet hverdag. Derfor synes vi, det er rigtigt at åbne vores strøgbutikker nu,« skriver Bahne på sin Facebook-side.

Coronakrisen har kostet Bahne-kæden millioner af kroner i tabt omsætning. Og det er ikke mange dage siden, at direktør og medejer Jacob Bahne Sørensen i Børsen klagede sin nød over, at kæden med sine 12 tvangslukkede butikker ikke kan få adgang til støttekroner for millioner.

Fra regeringen har det ellers lydt, at de tvangslukkede butikker kan få kompensation for op til 100 pct. af deres udgifter. Men det er langt fra tilfældet, hvis kæden stadig holder åbent i en gågade eller webshop.

Det afhænger nemlig af selskabskonstruktionen, hvorvidt åbne butikker eller onlinesalg tæller med i regnestykket. Det gør det eksempelvis for Bahne, som derfor går glip af omkring 50-70 pct. af kompensationen.

»Det er ret skandaløst. Man laver en lov, der har en intention, og lukker det hele ned, men når det så kommer til virkeligheden, administrerer man den jo modsat,« sagde Jacob Bahne Sørensen til Børsen.

Bahne står bag 21 danske butikker med brugskunst, boligindretning og modetøj. Kæden er er ejet af brødrene Jacob og Troels Bahne, som begge er en del af ledelsen.

I det seneste regnskabsår havde Bahne et underskud på 4 mio. kr. Det skyldtes især et hackerangreb, som i to måneder lagde butikskædens webshop ned.

Bahne omsætter årligt for over 400 mio. kr. og har knap 300 ansatte.