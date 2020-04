På bare et halvt år har elcykel-virksomheden Mate.Bike fået vendt økonomien i positiv retning, viser det seneste regnskab.

Det er mindre end et halvt år siden, at den uafhængige revisor fra BDO såede tvivl om elcykel-virksomheden Mate.Bikes fremtidige eksistens på grund af stor gæld og røde tal på bundlinjen.

Men efter en rekonstruktion af selskabet og med nye investorer i ejerkredsen, tegner det netop offentliggjorde regnskab for de sidste syv måneder af 2019 nu et langt mere positivt billede.

Regnskabet viser en omsætning på 118,4 mio. kr. og et overskud efter skat på 6,5 mio. kr.

Desuden er den før negative egenkapital på over 37,6 mio. kr. blevet positiv med en polstring på 27,5 mio. kr.

I ledelsesberetningen lyder det da også, at det nu går som forventet, og resultatet i det første regnskab, der følger kalenderåret, er meget tilfredsstillende.

»Vi er megastolte af 2019-regnskabet. Vi har knoklet for at komme på omgangshøjde med den enorme globale salgssucces, som Mate.Bike er. Derfor er vi også ekstra glade for, at både tunge investorer og erfarne topledere kan se potentialet, og nu er en del af vores team,« udtaler de to søskende og grundlæggere af Mate.Bike, Julie Kronstrøm Carton og Christian Adel Michael, i en kommentar til Finans.

Mate.Bike, der blev stiftet i 2016 og alene via crowdfunding har solgt 20.000 elcykler og i alt for mere end 160 mio. kr. i 80 lande, udvidede i februar ejerkredsen med en gruppe internationalt erfarne erhvervsfolk og fik derved tilført lige over 20 mio. kr. til virksomheden i en aktieudvidelse.

Blandt de tilkomne medejere er den London-baserede finansmand Kushal Kumar og Kaarthik Subramani, der har siddet i bestyrelsen i Fitness World, været senior vice president hos Arla Foods samt arbejdet 16 år med marketing hos Unilever.

Og med nye folk i inderkredsen omkring cykelfirmaet står Mate.Bike ifølge Julie Kronstrøm Carton langt bedre rustet til at følge planen om at gå fra at være et lille, nyt firma til at kunne profilere cykelmærket mere bredt.

»Foruden at producere og levere de mange tusinde cykler, har vi lagt meget energi i at strømline hele vores setup og styrke den interne organisation, så vi nu er klar til at tage springet fra start-up til scale-up,« udtalte Julie Kronstrøm Carton i februar.

Første skridt tog Mate.Bike under februars modeuge i Milano, hvor en cykel lavet i samarbejde med modehuset Moncler blev præsenteret. Og her efter regnskabsafslutningen er meldingen, at mere end 40.000 personer har skrevet sig på venteliste for at få adgang til at købe en af de 1.000 specialfremstillede MATE X Moncler-cykler, der kommer til salg senere i april.

Og ambitionen er klar: Mate.Bike vil være verdens førende eBike-brand.

Men som så mange andre virksomheder, tager Mate.Bike også forbehold for konsekvenserne af coronakrisen i regnskabets ledelsesberetning:

»På kort sigt forventes det at få indflydelse på både vores samlede forsyningssituation og på vores salg,« lyder det.

Til trods for krisen oplever Mate.Bike dog fortsat en stigende efterspørgsel, hvilket er med til at give tro på fremtiden, hvor nye udgaver af Mate-cykler er på vej. Bl.a. venter en lancering af verdens første SUV-elcykel sidst på året.

Og senest blev interessen bekræftet under en crowdfundingkampagne i Japan i sidste uge, hvor de allerede efter 24 timer havde opnået en 100 pct. finansiering og støtte – og efter seks dage 700 pct.