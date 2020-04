Trækker stikket til kriseramt flyselskab

Afrikas engang største flyselskab er kommet ét skridt nærmere likvidation eller konkurs.

Det kriseramte flyselskab South African Airways har fået væsentligt sværere ved at klare sig helskindet gennem den overlevelseskamp, som selskabet i månedsvis har befundet sig i.

Kun med økonomisk hjælp fra den sydafrikanske stat har flyselskabet kunne holde sig i luften, men nu har staten sagt stop og lukket pengekassen i. Det skriver nyhedsmediet Bloomberg, ifølge check-in.dk.

South African Airways, der tidligere var Afrikas største flyselskab, har kørt med underskud siden 2011. Selskabet har en aldrende flyflåde og mangler finansiering i størrelsesordenen 10 mia. kr.

Staten har i månedsvis forgæves forsøgt at finde en investor, som vil overtage det nødlidende flyselskab. Med beslutningen om at stoppe ilttilførslen er der muligvis kun to udveje tilbage for South African Airways.

Den ene er, at ejeren, altså staten, opløser selskabet og fordeler aktiverne mellem sig - eventuelt for at kunne stifte et nyt flyselskab.

Den anden er at lade South African Airways gå konkurs.

Det er kun få måneder siden, at South African Airways lukkede otte af sine udenrigsruter og samtlige indenrigsruter for at overleve.

Kort tid efter ramte coronapandemien med ødelæggende kraft, og det i forvejen økonomisk pressede flyselskab har i øjeblikket ingen fly i luften.

South African Airways blev grundlagt i 1934 og blev i 2006 medlem af samarbejdet Star Alliance, hvor bl.a. også SAS og United Airlines indgår.

Selskabet beskæftiger over 5.000 ansatte.