Selskabet De 5 Gaarde, der bl.a. sælger købmandsvarer, har for tredje år i træk underskud.

Bestseller-milliardæren Troels Holch Povlsen og prins Joachim kæmper fortsat med underskud i deres fælles firma De 5 Gaarde, der sælger landbrugsprodukter til bl.a. supermarkeder og specialbutikker.

Et nyt regnskab fra De 5 Gaarde afslører et tab efter skat på 172.000 kr., hvilket er tredje år i træk med underskud. Og udsigterne for det tabsramte selskab er ikke just positive.

Coronapandemien har udskudt både udvikling af nye produkter og markedsføring.

»Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i en større aktivitetsnedgang end oprindeligt forventet,« skriver ledelsen i regnskabet.

De 5 Gaarde var tidligere også ejet af lensgreve Bendt Wedell samt Troels Holch Povlsens hustru Merete Bech Poulsen. Da fungerede det som et markedsføringssamarbejde for fem af landets største herregårde og godser.

Men i oktober sidste år købte Bestseller-stifteren både lensgreve og hustru ud. Han sidder nu på 77 pct. af aktierne i De 5 Gaarde, mens resten er ejet af prins Joachim.

Ejerskiftet betød, at De 5 Gaarde måtte sige farvel til sit største produkt, kyllinger. Den del stod Bent Wedell nemlig for gennem Frijsenborg og Wedelsborg Gods, som hvert år producerer millioner af kyllinger.

De 5 Gaarde oplyser ikke sin omsætning, men direktør Jeppe Blas Kvorning bekræftede dengang over for Landbrugsavisen, at kyllingerne udgjorde en stor del af selskabets salg.

I dag sælger De 5 Gaarde købmandsvarer, øl, spiritus og sæber til bl.a. supermarkeder og specialbutikker. Alt sammen fra en række forskellige gårde og produktioner.

Selvom der nu tre år i træk har været underskud, er egenkapitalen i De 5 Gaarde fortsat positiv med 6 mio. kr.

I år forventer De 5 Gaarde et faldende aktivitetsniveau, men et positivt resultat.