Det danske aktiemarked satte ny rekord

Tirsdag slog det danske C25-indeks alle rekorder og lukkede i det højeste niveau nogensinde.

De danske aktier har for alvor lagt coronakrisen bag sig og er tilbage i rekordhøjeniveauet fra midten af februar.

Eliteindekset, C25, over de mest handlede aktier steg tirsdag 1,7 pct. til 1379,30.

Dermed blev den hidtidige rekord fra 19. februar, som lød på indeks 1376,7, slået.

Investorerne var tirsdag især glad for transportselskabet DSV Panalpina, som blev handlet 5,9 pct. op til 819,80 kr.

Det skete efter, at koncernen efter børslukketid mandag meddelte, at coronakrisen ikke slår så hårdt som frygtet, og at driftsresultatet i andet kvartal lander bedre end ventet.

»Kvartalet har udviklet sig bedre, end vi havde forventet, da Covid-19-krisen begyndte,« lød det fra topchef i DSV, Jens Bjørn Andersen.

Det fik flere storbanker til at hæve deres kursmål på selskabets aktie og skærpede altså investorernes appetit.

Også SAS-aktien kunne slutte dagen af med et pænt plus, efter at de justerede rejsevejledninger fik SAS til at annoncere flere flyvninger til en række destinationer.

Aktien sluttede tirsdagen af med stigning på 1,6 pct. til 6,43 kr.

Det danske aktiemarked trodser med en stort set støt stigning de sidste tre måneder de øvrige økonomiske nøgletal herhjemme.

Ledigheden stiger og Nationalbanken forventer et markant fald i bruttonationalproduktet på hele 4,1 pct. i år.

Forklaringen skal ifølge Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg i Danske Bank findes i, at investorernes ageren er bygget på forventninger til fremtiden.

»Aktiemarkedet består af hysteriske gamle mænd, som regner på både de værste og de bedste scenarier. Så aktiepriserne afspejler, hvordan man forventer, at økonomien vil udvikle sig fremover,« siger han til TV2.

De første dystre spådomme om en økonomisk depression værre end finanskrisen har nu veget pladsen til fordel for en tro på en trods alt lys fremtid for dansk økonomi og danske virksomheder, tilføjer han.