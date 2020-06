Nationalbanken med ny prognose: Så hårdt vil coronakrisen ramme Danmark

Bruttonationalproduktet vil i år falde med 4,1 pct., lyder det i en ny prognose for Danmarks økonomi fra Nationalbanken.

Vejen ud af det historiske kollaps, som ramte den danske økonomi som følge af coronavirussen og nedlukningen af det danske samfund, kan blive lang og snørklet.

Sådan lyder det i en ny prognose for den danske økonomi fra Nationalbanken.

»Nedlukningen af samfundene har på få måneder skabt høj arbejdsløshed. I nogle lande er den historisk høj. Der er betydelig risiko for, at genopretningen af økonomien bliver langvarig,« udtaler nationalbankdirektør Lars Rohde i en pressemeddelelse.

Den første opgørelse fra Danmarks Statistik for bruttonationalproduktet (BNP) i årets første tre måneder viste et fald på 2,1 pct. sammenlignet med kvartalet inden, og Nationalbanken venter, at faldet for hele året vil ende på 4,1 pct. i år, lyder det i prognosen.

Nedlukningen af det danske samfund fik antallet af ledige til at stige markant, og siden midten af marts har coronakrisen kostet næsten 45.000 danskere jobbet.

Fra flere sider er der blevet peget på, at det danske arbejdsmarked kunne have været ramt endnu hårdere, hvis der ikke var blevet indført ordninger om lønkompensation.

Nationalbanken peger på, at 300.000 danskere har været omfattet af disse ordninger, og samlet har ca. 340.000 danskere altså været påvirket af krisen. Det svarer til ca. 16 pct. af de ansatte i den private sektor.

Derudover er der fra politisk side blevet indført flere andre hjælpepakker, og selv om Danmark er blevet genåbnet og diverse hjælpepakker er på vej til at blive udfaset, er det langt fra sikkert, at der fremover ikke bliver behov for hjælp til økonomien, lyder det.

»De finanspolitiske tiltag, der er aftalt på Christiansborg, bidrager til et mere jævnt konjunkturforløb, når hjælpepakkerne udfases. Hvis genopretningen bliver svagere end ventet, kan der være behov for yderligere lempelse næste år og året efter,« udtaler Lars Rohde.

I 2021 venter Nationalbanken, at BNP vil stige med 4,2 pct., mens den ventes at ligge på 1,6 pct. i 2022. I begyndelsen af coronakrisen opstillede Nationalbanken flere scenarier for den økonomiske udvikling. På dette tidspunkt lød det, at væksten kunne falde mellem 3 og 10 pct. i år.

Selv om Nationalbanken i den nye prognose ikke opererer med et spænd, understreger den, at prognosen er »behæftet med ekstraordinært stor usikkerhed«.

»Den økonomiske udvikling er drevet af udbruddet, behandlingsmuligheder, tiltag for at inddæmme den og følgende reaktion fra husholdninger og virksomheder - både i Danmark og i udlandet,« skriver Nationalbanken i analysen.