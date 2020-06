Optimisme breder sig i danske eliteselskaber: Corona slår ikke så hårdt som frygtet

Transportgiganten DSV er den seneste i rækken, der melder, at coronakrisen ikke rammer så hårdt, som ledelsen i første omgang havde forventet.

Covid-19 rammer ikke så hårdt som først frygtet i flere danske selskaber, der ser lysere på fremtiden, end da krisen først ramte.

Senest har DSV Panalpina her til aften meldt ud, at det går bedre end ventet, da coronavirussen spredte sig fra Asien og fik flere af verdens vigtigste økonomier til at lukke ned

I en melding til børsmarkedet beretter DSV-ledelsen, at dritsresultatet (ebit) i andet kvartal forventes at lande over 2,3 mia. kr. efter det i første kvartal var 1,6 mia. kr.

»Kvartalet har udviklet sig bedre, end vi havde forventet, da Covid-19-krisen begyndte,« lyder det fra topchef Jens Bjørn Andersen.

I sidste uge gjaldt det Maersk, hvor topchef Søren Skou forklarede, at faldet i volumenerne, der skal transporteres, nu ventes at blive mindre, end det danske rederi regnede med for en måned før.

Da Maersk fremlagde kvartalsregnskab i midten af maj, lød forventningen på et fald i volumen på 20 til 25 pct.

Men det er nu nedjusteret til 15 til 18 pct. ligesom driftsresultatet (ebitda) for kvartalet, igger en anelse højere end i årets første tre måneder.

»Vi har været i stand til at navigere igennem et meget udfordrende andet kvartal, hvor vi har justeret vores kapacitet for at fastholde en høj udnyttelse af vores netværk og hold styr på omkostningerne i hele virksomheden,« lød det fra Søren Skou i en meddelelse til markedet.

Han afholder sig dog ligesom Jens Bjørn Andersen, DSV, fra at give en prognose for hele året.

Det tør man til gengæld i bryggeriet Royal Unibrew, der tidligere ligeledes suspenderede sine forventninger til 2020, men efterhånden som økonomierne er genåbnet har lagt ny prognose frem.

»De restriktioner, som blev pålagt vores forbrugere og kunder, er gradvist blevet lettet, og de fleste af vores salgskanaler er åbnet igen. Som følge af den øgede visibilitet og sikkerhed i tallene opdaterer vi vores guidance for 2020,« skrev selskabet i en meddelelse onsdag i sidste uge.

Den peger dog på en lavere driftsindtjening i år, end koncernen oprindeligt havde spået om, men investorerne tolkede meldingen positivt og sendte aktien op.

Samme dag var der også belønning på aktiemarkedet til høreapparatvirksomheden Demant, der i en kort statusrapport, offentliggjorde, hvordan selskabet står efter udbruddet med coronavirus.

Her forbliver prognosen for hele året suspenderet, men selskabet forklarer samtidig, at selskabets øjeblikkelige omsætning ligger på omtrent 50-60 pct. af de oprindelige forventninger.

Det er en forbedring siden starten af maj, hvor Demant offentliggjorde periodemeddelelse. Dengang var den samlede omsætning på omkring 30 pct. af det oprindeligt forventede niveau.