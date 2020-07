Hongkong-milliardær trækker krav om fyring af dansk topchef

En ny storaktionær fra Hongkong krævede den øverste ledelse fjernet fra den danske modekoncern Esprit. Men nu er kravet trukket tilbage.

Jesper Olesen, f. 1962, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1989 og har siden stort set arbejdet med erhvervsjournalistik/virksomheder. Han var tidligere journalist på Herning Folkeblad, kommunikationsmedarbejder i TDC samt pressechef hos Messecenter Herning, inden han i 1995 kom til Jyllands-Posten. Der har han siden journalistisk dækket en lang række brancher og store virksomheder – lige fra landbrug og fiskeri til B&O og DSV. Jesper står nu i spidsen for Finans’ dækning af bl.a. detail/dagligvarehandel, modeindustrien samt møbelbranchen. Han har ud over journalistik og erhvervslivet også bl.a. en stor lyst til rejser ud i verden - ligesom han trofast følger Silkeborg IF’s op- og nedture i fodboldens verden.

For nylig blev den danske modekoncern Esprits topchef Anders Kristiansen og hans medchef, Johannes Georg Schmidt-Schultes, krævet udskiftet.

Kravet kom fra Esprits nye storaktionær, Hongkong-milliardæren Karen Lo, der den seneste tid har købt op af aktier i den danske modekoncern, som er børsnoteret i Hongkong.

Esprit Modemærke med hovedsæde i Ratingen, Tyskland.

Grundlagt i San Francisco i 1968 af parret Susie Russell og Douglas Tompkins, der også bl.a. stod bag tøjmærkerne North Face og Patagonia.

Parret var en del af flower-power-miljøet i Californien med ”love, peace & harmony” som bærende værdi. Esprit og parret markerede sig dermed over for forbrugerne.

Esprit Far East Group overtog selskabet og dannede Esprit Holdings Limited i Hong Kong. Har siden 1993 været børsnoteret på Hong Kong Stock Exchange.

Men nu er den krævede fyring af Esprits øverste ledelse trukket tilbage. Det fremgår af en børsmeddelelse, som blev udsendt tirsdag.

»Som et resultat af dette (tilbagekaldelse af kravet, red.) vil der ikke blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og Anders Kristiansen og Dr. Johannes Georg Schmidt-Schultes vil forblive i direktionen hos Esprit som henholdsvis adm. direktør og finansdirektør. Bestyrelsen er overbevist om de strategiske beslutninger og har en stærk tro på den adm. direktør og finansdirektøren såvel som deres ledelseshold,« skriver Esprit i en pressemeddelelse.

Karen Lo ejer nu over 20 pct. af aktierne i Esprit gennem selskabet North Point Talent Ltd. Da hun den 8. juli fremlagde sit ønske om en ny ledelse, pegede hun samtidig på konkrete navne som afløsere for Anders Kristiansen og Johannes Georg Schmidt-Schultes.

Men i stedet for at fyre den hidtidige ledelse i Esprit har Karen Lo nu suppleret ledelsen med ansættelsen af tre nye direktionsmedlemmer. De tre nye direktionsmedlemmer Marc Tschirner, Christin Chiu og Wai Wong er alle øjeblikkeligt begyndt i deres nye stillinger.

Som mange andre modeselskaber blev Esprit hårdt ramt under coronakrisen i foråret, hvor salget stort set stoppede i en periode.

Derfor valgte Esprit i april at indgive en frivillig betalingsstandsning - en rekonstruktion - efter de juridiske regler på området i Tyskland. Målet er at sikre en fremtidig drift for selskabet.

Siden er der arbejdet med en plan for fremtiden, som blev fremlagt for en uge siden. Den indebærer bl.a., at Esprits egne butikker i Asien – bortset fra Kina - lukkes. Desuden skal 1.200 stillinger skæres væk, og 50 butikker i Tyskland lukkes.