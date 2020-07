Den norske hotelmilliardær er hårdt ramt af coronakrisen.

Den pressede norske hotelmilliardær Petter Stordalen har sikret sig en frisk sum penge til at holde forretningsimperiet kørende gennem coronakrisen.

I en handel til cirka 1 mia. kr. har Stordalen solgt den ejendom, som huser Clarion Hotel Amaranten i Stockholm. Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet Strawberry Forever, som forvalter en række af nordmandens besiddelser.

»Ejendommen var egentlig ikke til salg, men det er svært at takke nej til en handel, når køberen er seriøs, købestærk og har en tydelig udviklingsplan for bygningen,« siger Petter Stordalen i pressemeddelelsen.

Salget indebærer kun ejendommen, og selve hotellet fortsætter driften som hidtil. Køberen af ejendommen er ejendomsinvestoren NREP.

Det er ingen hemmelighed, at hotelmogulen Petter Stordalen kæmper økonomisk som følge af de påbud og rejserestriktioner, coronapandemien har ført med sig.

Manden bag hotelkæden Nordic Choice har under krisen måttet lukke en lang række af sine hoteller og afskedige tusindvis af ansatte.

Nordic Choice Hotels står bag 200 hoteller i Norden, herunder det femstjernede københavnske Skt. Petri Hotel og Comfort Hotels. Og så har hotelmilliardæren netop slået dørene op til sit nye luksushotel i København, Villa Copenhagen.

Allerede nu har Petter Stordalen tabt over 1 mia. norske kr. på coronakrisen, og tabet vil formentlig vokse, fordi der går lang tid, før hotelbranchen er tilbage på fuld blus.

Derfor falder pengene fra salget af hotelejendommen i Stockholm på et tørt sted.

Selv anslår Petter Stordalen, at hans ejendomsportefølje ved indgangen af året havde en samlet værdi af knap 12 mia. kr. Det er altså en relativt stor del af hans portefølje, som nu er solgt fra.

Den samlede gæld i Petter Stordalens forretningsimperium - som også omfatter privatfly, værdipapirer og en del af rejsekoncernen Nordic Leasure Travel Group - overstiger 10 mia. norske kroner.

Derfor har nordmanden været presset til det yderste under coronakrisen.

For nyligt lykkedes det ham at skaffe et milliardlån til Nordic Choice-kæden fra sin primære bankforbindelse, hvilket ifølge Stordalen sikrer koncernen overlevelse.