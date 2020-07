Det populære børnetøjsbrand Konges Sløjd er på få år blevet en succesfuld forretning. Alene forrige år lød overskuddet på knap 15 mio. kr. efter skat.

Det hurtigtvoksende børnetøjsbrand Konges Sløjd fortsætter med at vokse og har på få år mangedoblet virksomhedens overskud.

Alene forrige år lykkedes det brandet at levere et overskud på 14,6 mio. kr. efter skat, hvilket svarer til næsten en fordobling sammenlignet med året forinden. Samtidig er overskuddet mere end otte gange så stort som i 2017, hvor det for alvor begyndte at tage fart for det danske modebrand, viser et nyt regnskab.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at det skulle blive så stort, som det er i dag. Vi har omkring 850 forhandlere i 42 lande, og virksomheden vokser år for år. Det er en ret privilegeret rejse, som jeg har været på,« udtalte Emilie Konge, der står bag Konges Sløjd, til Finans i forbindelse med 2017-regnskabet.

Selskabet stiftede den unge iværksætter i 2014, efter at hun var blevet mor for første gang. Det gav hende ideen til Konges Sløjd, som ifølge stiferen selv forsøger at skabe moderne børnetøj og interiør, der er »pænt at kigge på samtidig med, at det passer ind i nordiske hjem.«

Ifølge virksomhedens seneste regnskab lød bruttofortjenesten forrige år på 23,3 mio. kr., mens egenkapitalen voksede fra 9 mio. kr. i 2018 til knap 20,3 mio. kr. i 2019.

Det har i forbindelse med det seneste regnskab ikke været muligt at få en kommentar fra Emilie Konge, men ifølge regnskabet lyder det, at »ledelsen forventer - på trods af covid-19 - at kunne opretholde en indtjening i 2020 svarende til 2019, men grundet de væsentlige usikkerheder i det globale marked anses et resultat på et lavere niveau tillige for acceptabelt.«

Ifølge Emilie Konge har de sociale medier haft stor betydning for Konges Sløjds hurtigtvoksende succes. Det er nemlig her, at det hele begyndte. I virksomhedens spæde start syede iværksætteren selv uroer og børnetøj, som hun solgte gennem sin private profil Instagram.

I takt med efterspørgslen steg ændrede hun profilen til den virksomhedsprofil, der er tilknyttet brandet. Ligesom en lille forhandler i Aalborg tog produkterne ind. Det fik efterspørgslen til at »gå fuldstændig amok«.

»Jeg har ikke haft en rigmand eller investor i ryggen. Derfor har der fra start også kun været et begrænset antal af de forskellige produktioner. Det, tror jeg, har været med til at skabe en hype omkring brandet, som har gjort, at flere og flere med tiden er blevet interesseret i produkterne og har delt dem på sociale medier,« har Emilie Konge tidligere udtalt til Finans.

Konges Sløjd har knap 170.000 følgere på Instagram og sælger bl.a. børnetøj, suttekæder og uroer til hele vreden.

I 2018 havde virksomheden 900 forhandlere i 60 lande samt ni ansatte.