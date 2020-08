Dagligvaregigant uddeler millioner til de ansatte

Knap 15 mio. kr. er på vej til medarbejdere i Salling Group, der kan se frem til lidt ekstra på lønsedlen.

Mere end 9.000 ansatte i dagligvaregiganten Salling Group kan i slutningen af august se frem til en større lønseddel, end de er vant til.

Den danske dagligvarekoncern, der bl.a. står bag Bilka, Føtex og Netto, deler nemlig ud af sit overskud og sender i alt 14,7 mio. fra Købmand Ferdinand Sallings Mindefond direkte til medarbejderne. Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse.

De knap 15 mio. kr. er en del af overskuddet hos Salling Groups ejere, Salling Fondene, og gives både til nuværende og tidligere medarbejdere, som har været ansat i kæden i hele perioden fra 2016 til 2019.

Om udbetalingen • Salling Fondene (Købmand Ferdinand Sallings Mindefond) udbetaler 14.733.727 kroner i medarbejdergratialer. • Alle medarbejdere i Salling Group er berettigede til at modtage gratiale fra Mindefonden, hvis de har været ansat i en sammenhængende 4-årig periode fra 2016 til 2019. • Udbetaling af medarbejdergratialer afgrænser sig, ifølge fondens fundats, til medarbejdere i Danmark. • I alt modtager 9.009 medarbejdere et gratiale. • Alle medarbejdere, der opfylder kriterierne, modtager det samme beløb. Denne gang er gratialet på 1635,4 kroner. Beløbet er skattepligtigt op til 80 %. Kilde: Salling Group

»Vores medarbejdere arbejder hver dag for at gøre hverdagen bedre for vores kunder og samfundet omkring os. Gennem deres indsats kan vi også investere i flere bæredygtige løsninger og hjælpe, hvor vi kan, eksempelvis under en krise som Covid-19. Derfor er vi glade for, at en del af fondens overskud på denne måde kommer medarbejderne til gode,« siger Per Bank, formand i Købmand Ferdinand Sallings Mindefond og direktør i Salling Group.

Ifølge pressemeddelelsen vil medarbejdere, der opfylder kriterierne, modtage omkring 1.600 kr.

Købmand Ferdinand Sallings Mindefond blev stiftet i 1957 af Salling Groups grundlægger, købmand Herman Salling, og hans søster, blandt andet med det formål, at en del af fondens overskud skulle tilfalde medarbejderne i virksomheden.

Trods coronakrisen, der fortsat præger store dele af samfundet og den danske dagligvarehandel, forudser Per Bank, at »2020 bliver det bedste år nogensinde i dagligvarehandlen« for Salling Group.

»Vi mangler fortsat fem måneder i regnskabet, så meget kan ske. Men som tingene ser ud nu, forudser jeg, at det bliver vores bedste år indtil nu. Væksten i dagligvarehandlen hen over sommeren har været på 8 pct. I vores Bilka-varehuse har sommeren desuden givet en fremgang på 16 pct. - trukket bl.a. af tv-apparater, hvor salget ligger 50 pct. over niveauet i fjor,« har Per Bank udtalt til Finans.

I fjor leverede dagligvaregiganten en årsomsætning op 57 mia. kr.