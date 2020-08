Flyselskab har refunderet billetter for over 7 mia. kr.

Qatar Airways har udbetalt et stort milliardbeløb til kunder, der har ændret rejseplaner i forbindelse med coronakrisen.

Siden marts har det mellemøstlige flyselskab Qatar Airways udbetalt 7,5 mia. kr. i refunderinger til sine kunder som følge af coronakrisen, der satte en brat stopper for flytrafik verden over og fortsat præger store dele af luftfarten.

Det skriver branchemediet Check-In.

Ifølge mediet er det milliardstore beløb delt ud på knap 600.000 passagerer, som har haft behov for at ændre rejseplaner i forbindelse med coronapandemien, der tvang flyselskaber til at blive på jorden.

»Hvad passagererne ønsker og fortjener er fleksibilitet og pålidelighed, og vi håber, at de i Qatar Airways finder et flyselskab, de kan stole på. Det beløb, vi har udbetalt i refunderinger, har utvivlsomt haft indflydelse på vores bundlinje, men det er vores pligt at gøre det rigtige for vores kunder og handelspartnere, og som flyselskab er vi stærke nok til at afbøde virkningen af dette,« siger koncernchef i Qatar Airways, Akbar Al Baker, ifølge Check-In.

I alt har Qatar Airways behandlet 96 pct. af de kundehenvendelser, som det har fået siden marts.

Da krisen var på sit højeste fik flyselskabet ifølge Check-In op til 10.000 kundehenvendelser om dagen.

I forbindelse med krisen har flyselskabet introduceret en mere fleksibel bookingpolitik, der gør det muligt for kunderne nemmere ændre rejsedato eller destination.

36 pct. af kunderne hos Qatar Airways har valgt en anden løsning for flybilletterne end at få dem refunderet.