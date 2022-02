Jesper Buch har for nylig købt sig ind i Kids Group, der har iværksætteren Casper Blom som ejer. Planen er at investere yderligere i markedet for børnetøj.

Et nyt makkerpar vil indtage det danske marked for børnetøj og sætte skub i det fysiske salg af mode til de mindste.

Selvom navnene langt fra er nye indenfor i iværksætteri, så er det første gang, at forretningsfolkene Casper Blom og Jesper Buch teamer op indenfor modebranchen. Begge står de bag flere danske virksomheder, og nu vil de to markante profiler gøre børnetøj til en god forretning.

»Der sker sindssygt meget indenfor herre- og damemode, men der sker ikke meget indenfor børnetøjsbranchen og de fysiske butikker. Det er som om, at det er blevet sprunget over. Vi synes, at markedet er interessant og mangler innovation og fornyelse,« siger Casper Blom.

For nyligt opkøbte han gennem selskabet Prido ApS den konkursramte børnetøjsforhandler Tinderbox, der har et stort varelager af diverse mærkebrands og fire butikker på Sjælland.

Præcis hvor meget det kommer til at fylde i det nye set up er uvist, men Jesper Buch købte i december 5-10 pct. af Casper Bloms selskab Kids Group, der ejer Prido ApS.

»Tinderbox’ sortiment var sindssygt interessant for os, fordi det er gode varer og børnetøj fra øverste hylde. Der ligger også noget spændende i brandet og hele historien bag Tinderbox. I første omgang sælger vi varelageret genne vores outlet-shops i Kolding og Valby. Herefter vil vi åbne faste butikker, hvor vi nytænker måden at shoppe børnetøj på,« siger Casper Blom.

Han fortæller, at Tinderbox som brand ikke kommer til at fortsætte. I stedet er planen fremover at opkøbe lignende konkursramte selskaber, varepartier og andre overskudsvarer, der kan indgå i det nye set up.

»Det er helt sikkert noget, vi er interesseret i. Flere små, lokale børnetøjsbutikker lukker, og salget flytter i højere grad online. Jeg tror ikke, at det handler om, at man ikke kan sælge børnetøj i fysiske butikker. Det handler om, at det skal gøres på en anden måde. Det vil vi være med til, for vi ser stort potentiale i børnefashion,« siger Casper Blom.

Tidligere har den mangeårige iværksætter også reddet Danmarks ældste legetøjsforretning, Geppels Legetøj, fra lukning. I samarbejde med Andreas Hyttel Schrødere overtog han Geppels Legetøj, efter de tidligere ejere havde meddelte, at de ikke længere ville drive selskabets fysiske butikker og webshop videre.

Ifølge Casper Blom vil han sammen med Jesper Buch åbne flere butikker og outlets fremover.

Han understreger, at Buch som medejer af Kids Group skal være med til at nytænke forretningsmodeller og tænke ud af boksen.

»Det har ikke været for at få kapital til virksomheden. Det har handlet om, at vi skal bruges hans kompetencer til at nytænke markedet indenfor børnetøj. Potentielt kommer han også til at være en større del af det fremover,« siger Casper Blom.

Udover Kids Group ejer Casper Blom og Jesper Buch begge en del af eventvirksomheden Seedster.