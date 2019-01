Landets ledere skal lære at forebygge og håndtere stress, lyder nummer to i rækken af anbefalinger fra regeringens stresspanel.

En del af danskernes stressede hverdag kan tilskrives, at vores ledere ikke er klædt ordentligt på til at sikre et sundt miljø og forebygge mistrivsel på landets arbejdspladser.

Derfor skal lederne i højere grad trænes i mental sundhed samt i at forebygge og håndtere stress. Samtidig skal de ansatte have lov til at være »forventet utilgængelige« uden for arbejdstiden - medmindre andet er aftalt.

Klar, parat, stress! Næsten hver femte medarbejder under 35 år føler sig stresset.

Det viser den seneste store undersøgelse på feltet "Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016", hvor 35.000 beskæftigede svarede på spørgmål om deres egen trivsel.

Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er der en klar sammenhæng mellem ledelse og stress.

Blandt medarbejdere, der oplever en høj ledelseskvalitet, føler hver 10. sig stresset hele tiden eller ofte.

Det samme gør sig gældende for 44 pct. af de medarbejdere, der oplever en lav ledelseskvalitet.

Sådan lyder den anden anbefaling til regeringen fra Det Nationale Stresspanel, som i sidste uge foreslog en afskaffelse af Forældreintra og altså nu bevæger sig ind i arbejdslivet.

»Både ledere, forskere og organisationer efterspørger, at lederne dygtiggøres på dette område. Det er sund fornuft,« siger Anette Prehn, sociolog, iværksætter og formand for Stresspanelet.

Det 10 mand store panel har til opgave at aflevere 12 anbefalinger, som er forholdsvis simple at tage fat om og ikke koster det store at gennemføre sammenlignet med den forventede effekt. Set i det lys er det oplagt at sende lederne på skolebænken, mener fagorganisationen 3F.

»Generelt løfter virksomhedernes ledelser desværre ikke ansvaret i tilstrækkelig grad i dag. Vi mener, at træning i mental sundhed og forebyggelse af stress skal være obligatorisk for alle ledere,« siger Ulla Sørensen, arbejdsmiljøpolitisk ansvarlig hos 3F.

Selvfølgelig er ledere ikke magikere, som med et trylleslag kan fjerne stress i vores hverdag. Men de kan i hvert fald gøre en stor forskel Malene Friis Andersen, stressforsker

Stressforsker bakker op

Anbefalingen møder også opbakning fra stressforsker, ph.d. og psykolog Malene Friis Andersen.

»Selvfølgelig er ledere ikke magikere, som med et trylleslag kan fjerne stress i vores hverdag. Men de kan i hvert fald gøre en stor forskel,« siger Malene Friis Andersen og betegner anbefalingen som fornuftig.

Erhvervsorganisationen DI er mere forbeholden. Arbejdsmiljøchef Anders Just Pedersen peger således på, at sådan noget som at give feedback og sætte rammer omkring arbejdet i forvejen fylder meget i oplæringen af ledere, ligesom der i øvrigt er en del kurser i stresshåndtering.

»Ledere bliver allerede uddannet i ledelse. Vi skal jo ikke gøre dem til læger. Så jeg ser frem til at høre, hvad det egentlig er, at Stresspanelet vil uddanne dem i,« siger Anders Just Pedersen.