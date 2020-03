USA's præsident gør klar til at tage et uhyre sjældent - og stærkt kontroversielt - redskab i brug.

Donald Trump gør nu klar til at tage stærkt utraditionelle metoder i brug for at forhindre, at coronavirussen lammer væksten og privatforbruget i USA.

Som en del af en enorm nødhjælpspakke vil præsidenten sende ca. 250 mia. dollars direkte ind på amerikanernes konti. Det fortalte USA’s finansminister Steven Mnuchin på et pressemøde tirsdag.

»Med andre ord: Helikopterpenge er på vej. Milton Friedman ville være glad,« siger Morten Lund, analytiker i Nordea Markets.

Milton Friedman er den amerikanske økonom og nobelprisvinder, som i sin tid humoristisk sammenlignede det at give borgere penge udenom bankerne med at smide penge ud fra en helikopter.

Deraf begrebet ’helikopterpenge’.

Idéen med helikopterpenge - hvor centralbankerne trykker pengene og fordeler dem direkte til borgerne - er, at borgerne går ud og bruger nogle af pengene til gavn for de mange virksomheder, som lige nu akut mangler omsætning og likviditet.

Samtidig skal det hæve inflationen i samfundet - og sparke gang i økonomien.

»Vi overvejer at sende checks til amerikanerne omgående. Amerikanerne har brug for kontanter nu,« sagde finansminister Steven Mnuchin tirsdag.

»Præsidenten har givet en klar besked, han vil have kontanter nu. Og med det mener jeg nu, udbetalt inden to uger,« sagde Mnuchin.

Ifølge flere amerikanske medier, heriblandt Bloomberg, ønsker Trump-regeringen, at hver amerikaner - med undtagelse af dem, der i forvejen tjener godt - får udbetalt mindst 1.000 dollars.

Det Hvide Hus arbejder med en samlet krisepakke på op mod 1.200 mia. dollars. I pakken indgår også direkte støtte til bl.a. luftfartsindustrien og andre nødlidende serviceerhverv.

Den omfattende hjælpepakke er langt større end den, der i 2009 under finanskrisen blev brugt til at sætte gang i amerikansk økonomi. Og nyheden om den historisk store håndsrækning til USA’s coronaramte økonomi gav øjeblikkeligt udslag på aktiemarkederne.

Det brede S&P 500-indeks steg tirsdag med 6,0 pct., mens Dow Jones-indekset og Nasdaq endte i plus på hhv. 5,2 pct. og 6,2 pct. Vel og mærke dagen efter, at børserne tog deres største fald i 33 år.

Og den vilde rutsjetur ser ud til at fortsætte ufortrødent. Onsdag står de amerikanske aktier igen til at falde kraftigt, når børserne åbner.

Donald Trumps krisepakke skal først igennem Kongressen. Men selvom, det er uhyre sjældent, at helikopterpenge tages i brug som et pengepolitisk værktøj, er det faktisk ikke helt uhørt.

I Hongkong får hver indbygger, hvad der svarer til 1.800 kr. i et forsøg på at afbøde coronakrisens økonomiske konsekvenser.

Der kan dog være praktiske foranstaltninger, som umuliggør Donald Trumps ambition om at sende penge ud til amerikanerne inden to uger. Det siger skatterådgiver Marc Gerson til Bloomberg.

Samtidig er det usikkert, om amerikanerne så rent faktisk går ud og bruger pengene hos butikker og virksomheder, eller om de blot bruger dem på gældsbetalinger, påpeger økonom Jared Bernstein.