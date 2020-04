Verdens vækstmotorer i stilstand: Værste krise i fire årtier

Landene i Sydasien vil blive hårdt ramt af coronakrisen og står til at registrere den laveste vækst i 40 år, viser en rapport fra Verdensbanken.

Fire årtier med høj økonomisk vækst i Sydasien er ved at nå sin ende, i takt med at coronakrisen gør sit forsinkede indtog i flere af regionens lande.

Det viser en ny rapport fra Verdensbanken.

Regionens otte lande – heriblandt Indien, Bangladesh og Pakistan – står til at registrere en BNP-vækst på blot 1,8-2,8 pct. i år, står der i organisationens »South Asian Economic Focus«-rapport for 2020.

Det tal er fra langt de seneste seks års gennemsnit på 7 pct., som har gjort Sydasien til den hurtigst voksende subregion i verden – foran Østasien, der inkluderer lande som Kina og Sydkorea.

Det er især Indien og Bangladesh, som har været med til at trække regionens vækst op. Men ifølge Verdensbankens rapport ser Indiens økonomi nu ud til at vokse 1,5-2,8 pct. fra den 1. april 2020 og et år frem, sammenlignet med en vækst på ca. 5 pct. frem mod den 31. marts i år.

»De grønne skud af en ripost, som kunne observeres i 2019, er blevet overhalet af de negative virkninger af den globale krise,« står der i Verdensbankens rapport.

Rapporten forudser desuden et stort dyk i væksten i Bangladesh, Sri Lanka, Nepal og Bhutan, mens lande som Pakistan, Afghanistan og Maldiverne forventes at blive slynget ud i en recession.

Til dags dato har Sydasien blot 13.000 bekræftede smittetilfælde, hvilket er langt færre andre dele af verden. Men noget tyder på en forsinket effekt, og landene kan blive hårdt ramt af virusset.

For få uger siden lukkede Indien ned for sine 1,3 mia. indbyggere, hvoraf mange har mistet deres arbejde og migrantarbejdere er blevet sent hjem.

Hvis flere lande lukker ned over længere tid, vil det i værste tilfælde kunne føre til en negativ vækst i år, advarer Verdensbanken om i sin rapport. For at undgå det, vil det kræve store investeringer fra landene.

»Prioriteten for alle sydasiatiske regeringer er at inddæmme virusspredningen og beskytte deres folk, især de fattigste som står over for de værste helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser,« udtaler Hartwig Schafer, Verdensbankens vicepræsident for Sydasien, og tilføjer:

»Covid-19-krisen er desuden et presserende kald efter at føre innovative politikker og chokstarte de sydasiatiske økonomier, så snart krisen er overstået. Hvis det ikke sker, kan det føre til langsigtet hæmninger for væksten og vende den hårdtvundne udvikling i at reducere fattigdom.«

Indtil nu har den indiske regering afsat et beløb svarende til ca. 150 mia. kr. for at dæmpe ned for den økonomiske krise, mens Pakistan bruger 40 mia. kr. Til sammenligning har den danske regering afsat 300 mia. kr.