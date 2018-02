Tårnhøje priser gør ondt: Købere trækker sig fra København og Aarhus

Meget tyder på, at priserne har nået et mætningspunkt i de store byer.

Lars Nielsen, f. 1960, er journalist og klummeskribent på Finans. Karrieren begyndte på Horsens Folkeblad, men blev hurtigt videreført på Jyllands-Posten, hvor han for to år siden fejrede sit 25 års jubilæum. Vejen er gået forbi sportsredaktionen, Christiansborg og erhvervsredaktionen. I de senere år har Lars Nielsen specialiseret sig i privatøkonomi og skriver bl.a. en ugentlig klumme om emnet med et helt særligt schwung. Fritiden går med at pleje en 22 år gammel Mazda MX 5, løb i mere og mere adstadigt tempo samt en markant og ifølge familien højlydt interesse for og medejerskab af fodboldklubben Manchester United.

En årelang salgsfremgang på ejerlejlighedsmarkedet er slut. Antallet af solgte lejligheder i januar er faldet i forhold til året før, og det er første gang siden 2011. Faldet trækkes primært af København og Aarhus.

I januar blev der solgt 1.507 ejerlejligheder i Danmark. I januar sidste år blev der solgt 1.560 lejligheder.

Ejerlejlighedsmarkedet domineres totalt af København, der udgør 60 pct. af det samlede marked. I januar i år blev der solgt 585 lejligheder i København. Det er et markant fald i forhold til samme måned sidste år, hvor der blev solgt 648.

Faldet er bemærkelsesværdigt, og tendensen går igen på hele den københavnske vestegn og i de nordsjællandske kommuner.

»Faldet i hovedstadsområdet skyldes primært stigende boligpriser. Priserne har nået et niveau, hvor det kræver en særdeles stærk økonomi at komme ind på markedet. Med skærpede krav til både 5 pct. i udbetaling og med nye restriktioner på lånemuligheder i København og Aarhus er det ikke overraskende, at vi nu ser et dyk i salget,« siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det høje prisniveau i København har sat sit præg på, hvilke typer af ejerlejligheder der er blevet sværere at sælge. Mens salgstallene for ejerlejligheder på under 80 kvm. er samme niveau som sidste år, er de faldende ved salget af større lejligheder.

»Når prisen stiger, svinder antallet af potentielle købere. De krav, man som køber stiller, ændrer sig for mange i takt med prisudviklingen. De købere, der tidligere ville købe en stor lejlighed i byen, køber nu enten en mindre, eller også rykker de ud af byen,« siger Birgit Daetz.

Også salget i Aarhus og Østjylland er faldet siden januar sidste år, og her gælder samme mekanismer som i hovedstaden. I landets tredje- og fjerdestørste byer, Odense og Aalborg, er salget derimod opadgående.

»Det er tydeligt, at priserne har ramt et loft i København og Aarhus. Her står køberne ganske enkelt af, mens der i andre dele af landet stadig er en margin. Og så er udviklingen også et resultat af de tiltag, der er blevet iværksat for at dæmme op for prisstigninger og risikoen for en boligboble. Disse tiltag vil formentlig vise sig i mere beherskede prisstigninger det kommende år,« mener Birgit Daetz.

Det er kun lejlighederne, der oplever faldende salg. I januar blev der solgt 3.448 huse i Danmark. Det er en stigning på 13 pct. i forhold til sidste år.

Sommerhussalget ligger med 468 solgte boliger i januar i år 129 pct. over salget i januar 2011.