Her er de største faldgruber, hvis du udlejer via Airbnb

Det er ikke sikkert, at det er tilladt eller lovligt at udleje, selv om man har lyst til det.

Det er blevet en folkesport i at udleje et værelse eller en hel bolig via Airbnb. I Sverige og Norge fandt henholdsvis 490.000 og 690.000 turister overnatning gennem Airbnb sidste år. I Danmark var tallet 900.000.

København skiller sig ud ikke alene i Danmark, men også i Europa med næsten 560.000 overnattende turister i 2017. Dermed er den danske hovedstad er en af de storbyer i verden, hvor der er flest udlejede boliger gennem Airbnb i forhold til antallet af boliger i byen.

Men det er ikke uden risiko at udleje på den måde. I mange tilfælde er det slet ikke tilladt, så det er vigtigt at gøre et grundigt forarbejde, lyder rådet fra Ejendomsforeningen Danmark.

Der gælder forskellige regler alt afhængig af, om man bor til leje, i en andelsforening eller en ejerbolig.



Det skal du være opmærksom på: At du måske slet ikke må udleje din bolig. Hvis du bor i en leje- eller andelsboligforening skal du tjekke vedtægterne.



At du ikke er fuld forsikret gennem Airbnb. Der er eksempelvis ikke dækning på kontanter og værdipapirer, mens smykker og kunstværker kun dækkes i begrænset omfang.



At lejeaftalen bør indgås på skrift.



At hvis du bor i lejlighed, er du ansvarlig for dem, du giver adgang til ejendommen og din bolig.



At korttidsudlejninger kan skabe utryghed blandt de øvrige beboere i etageejendomme, da beboerne ikke kan vide sig sikre på, hvem deres nabo er, og hvem der bor i opgangen.



»Ønsker en beboer i en lejebolig at korttidsudleje via eksempelvis Airbnb, kræver det altid udlejers accept. Giver udlejer ikke grønt lys, eller får lejer ikke søgt om det, er udlejning via Airbnb altid ulovligt. Konsekvensen i sådanne situationer kan være opsigelse af lejemålet,« siger Jannick Nytoft, der er administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark.

Det er heller ikke givet, at man må leje ud, selv om man har en andelsbolig.

»Det skal undersøges, om foreningens vedtægter giver mulighed for at leje ud. Er man i tvivl, må man hellere spørge hos foreningens bestyrelse eller administrator en gang for meget end en gang for lidt,« mener Jannick Nytoft.

Der er også begrænsninger for, hvor meget man må leje boligen ud. Hvis man lejer sin bolig ud flere gange efter hinanden, flere gange over en kort årrække, eller lejer et værelse ud til turister løbende over hele sommeren, begynder udlejningen at få karakter af erhvervsudlejning, og det er ikke lovligt.

Det er også vigtigt at have styr på forsikringerne. Airbnb har en værtsgaranti, der dækker nogle typer skader. Værtsgarantien dækker ikke kontanter og værdipapirer ellers skader opstået på delte eller fællesområder. Smykker, samlerobjekter og kunst dækkes kun i mere begrænset omfang.

»Tjek på forhånd, hvordan din egen forsikring dækker, hvis du skulle være så uheldig, at dem, du lejer ud til, ødelægger eller stjæler dine ting. Du kan risikere selv at skulle betale, fordi du har lukket de personer ind, der står bag hændelsen,« siger Jannick Nytoft.

Når man lukker folk ind i sin bolig, er man selv ansvarlig for dem, og det har konsekvenser.

»Hvis dine lejere gør skade på ejendommen eller lejligheden eller generer de øvrige beboere, så er det dig, som er ansvarlig for skader og gener over for foreningen eller udlejer. I yderste konsekvens kan du miste din bolig, hvis dem, du lejer ud til, ikke opfører sig ordentligt,« siger Jannick Nytoft.