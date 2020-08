Venstres formand var onsdag på besøg hos en sønderjysk købmand.

Jakob Ellemann-Jensen, formand i Venstre, vil have pant på de dåser, der sælges i grænsehandlen syd for den dansk-tyske grænse.

Det fortalte han onsdag til JydskeVestkysten i forbindelse med et besøg hos en Rema 1000-købmand i Kruså.

»Som miljøminister har jeg siddet og talt med tyske kolleger om dåsepant. Det var op ad bakke, men det burde være indlysende, at der skal pant på,« sagde Jakob Ellemann-Jensen onsdag til JydskeVestkysten.

Dermed bakker Venstre-formanden op om den nuværende miljøminister Lea Wermelin og den socialdemokratiske regering, der én gang for alle vil have indført dåsepant i grænsehandlen.

Rema 1000-købmanden, som Jakob Ellemann-Jensen besøgte, har grænsehandlens udfordringer helt inde på livet. Da grænserne under coronakrisen blev lukket, steg salget markant, og nu da grænserne er åbne igen, er salget tilsvarende faldet.

»I de kommuner, der grænser op til Tyskland, er der et helt andet forbrug, end vi normalt ser. Der er tendensen kraftig, men tendensen gør sig også gældende længere oppe i landet,« sagde Kasper Reggelsen, pressechef i Salling Group, der står bag kæder som Netto, Føtex og Bilka, til Finans i maj.

Han fortalte, at Salling Group havde haft et mersalg på mellem 25 og 40 pct. på grænsevarer i landets sydligste kommuner under coronakrisen.

Hos konkurrenten Coop lavede man sågar en analyse på tendensen. Den viste, at i kommunerne Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Haderslev, Lolland og Guldborgsund steg salget af de varer, der handles uden afgift ved grænsen, med 39 pct. i april 2020 sammenlignet med året forinden.

I resten af landet var salget af slik, sodavand, øl, vin og spiritus 7 pct. højere end for et år siden.