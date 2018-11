Tesla-stifter Elon Musk tilbyder sin hjælp mod dødelige skovbrande - og møder kritik

På bl.a. Twitter kritiserer flere brugere Musk for at lave reklame for sin virksomhed, mens branden hærger.

Han har gjort det før.

Da hele verden fulgte med i redningsaktionen af 12 thailandske drenge, der var fanget i en grotte i Thailand, tilbød Telsa-stifteren Elon Musk at stille med en speciel ubåd for at få dem ud.

Nu tilbyder han igen sin hjælp. For mens dødelige skovbrande breder sig og bliver værre og værre i Californien, har Musk tweetet ud, at hans firma står til rådighed:

»Hvis Tesla kan hjælpe folk i de californiske skovbrande, så lad os vide det. Model S og X har Hepa-filtre (et avanceret luftfilter, red.). Måske kan de bruges til at transportere folk,« skriver han i et tweet, som søndag har fået ca. 130.000 likes og er blevet retweetet 15.000 gange.

Samtidig har han ifølge techmediet Electrek sendt en mail rundt til Tesla-medarbejdere, hvor han opfordrer dem til at hjælpe mod ilden, mens de »ikke skal bekymre sig om penge.«

Ifølge mediet har flere Tesla-ejere, der bor i det påvirkede område, derfor fået gratis genopladning af deres biler.

Og det er som bekendt ikke første gang, den omdiskuterede Tesla-millionær stiller sit firma til rådighed.

Tilbage i 2017 sendte Musk batterier til hospitaler på bl.a. Puerto Rico, der havde fået skader efter orkanen Maria.

Og så er der episoden med de thailandske drenge. Musk tilbød at bygge en specialdesignet ubåd, der skulle hjælpe de 12 drenge ud af grotten. Her kom han bl.a. på twitter op at toppes med dykkeren Vern Unsworth, som var med i redningsaktionen, og Musk endte med at kalde ham en "Pedo" på Twitter - med reference til at være en pædofil.

Det har efterfølgende fået dykkeren til at sagsøge Musk.

På Twitter kritiserer flere brugere Tesla-stifteren for at lave reklame for sin virksomhed, samtidig med at branden hærger.

Journalist fra Daily Mirror Ryan Brown er en af dem:

»Wow. God reklame,« skriver han, hvorefter han problematiserer den pressedækning, Musk formentligt har fået ud af udmeldingen.

Andre problematiserer, hvordan Musk tidligere på året har været kritiseret for selv at tjene penge på at sælge kontroversielle flammekastere i bl.a. Californien, hvorefter han nu tilbyder sin hjælp.

Mindst 25 er søndag døde efter skovbranden i Californien. Skovbranden er den tredjemest dødelige i Californiens historie. Brandene har haft gunstige betingelser med kraftige vinde og et tørt landskab.