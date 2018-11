Produktive SpaceX ser igen ud til at overgå sig selv

Denne uge matchede SpaceX antallet af affyringer for hele 2017, der i forvejen var redkordår. Dermed har virksomheden halvanden måned til at overgå sin egen rekord.

18. Så mange affyringer har rumfartsvirksomheden SpaceX foretaget i 2018, hvilket er ligeså mange som i fjor. Forskellen er blot, at den 18. og sidste affyring sidste år skete d. 22. december 2017. Dermed har SpaceX mulighed for at slå sit mest produktive år i forhold til affyringer, og holdes den gennemsnitlige affyringsfrekvens for 2018, når SpaceX at overgå sig selv og slå sin egen rekord. Det skriver Bloomberg.

Målet hos SpaceX, der blev grundlagt af Tesla-stifteren Elon Musk i 2002, er ifølge virksomheden selv at gøre det billigere at sende objekter ud i rummet.

Affyring nummer 18 i år var en af SpaceX's Falcon 9-raketter, der lettede fra NASA's Kennedy Space Center i Florida. Affyringen fandt sted torsdag kl. 15.46 lokal tid, og den ene del af raketten landede på et droneskib i Atlanterhavet ved navn Of Course I Still Love You, så den kan genanvendes.

Ca. 32 minutter efter affyringen blev en satellit sendt ud i rummet med den funktion at forbinde radiobrugere fra Brasilien til Thailand og bidrage med at forbinde Qatar med sine nabolande.

I 2019 er det planen, at SpaceX's raketter også skal transportere mennesker. Et program med NASA stipulerer nemlig, at SpaceX skal fragte amerikanske astronauter til Den Internationale Rumstation. Operationen er blevet udsat flere gange, men som det ser ud nu, kommer den til at foregå i juni 2019.

For et par måneder siden meldte SpaceX desuden ud, at verdens første private rumturist har underskrevet en aftale med raketvirksomheden for at flyve rundt om månen. Denne flyvning kommer efter al sandsynlighed også til at foregå i 2019.

SpaceX-stifter Elon Musk har tidligere oplyst, at han har et mål om at sende mindst to rumfartøjer til Mars inden 2022.