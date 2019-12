Kirkbi øger selskabets ejerandelen i en global isoleringsvirksomhed, som hidtil har været ejet sammen med kapitalfonden Blackstone.

For et halvt år siden var der forlydender om, at Lego-familiens investeringsselskab Kirki ville sælge ud af ejerandele i en milliardvirksomhed. Torsdag aften meddeler Kirkbi istedet, at selskabet nu sammen med en europæisk kapitalfond har overtaget samme virksomhed.

Midtpunkt i handlen er Armacell-koncernen, der laver isoleringsmateriale i skum, som bl.a. bruges i rumfarten og meget store bygninger samt enorme infrastrukturprojekter. Selskabet - med hovedsæde i Luxembourg og en omsætning på ca. 4,5 mia. kr. - har hidtil været ejet af Kirkbi sammen med kapitalfonden Blackstone.

I sommer satte de to parter – ifølge bl.a. nyhedsbureauet Bloomberg - dog angiveligt en salgsproces i gang.

Torsdag meddeles det i pressemeddelelse dog, at et andet private equity-selskab - nemlig PAI Partners - og Kirkbi har aftalt sammen at overtage Armacell. Dermed købes Blackstone ud.

I handlen bliver bliver PAI hovedaktionær, mens Kirkbi, som været investor i Armacell siden 2016, øger andelen til »en betydelig minoritetsposition«. Det sker »i tråd med investeringsstrategien om at være en langsigtet ejer af markedsledende virksomheder«, som det formuleres i meddelelsen.

Parterne vil ikke oplyse detaljer om handlen - her under købsprisen. Overtagelsen skal også gennem godkendelse hos myndigheder.

Armacell har 24 produktionsanlæg rundt om i verden og 3.000 ansatte. I pressemeddelelsen fastslår, at PAI Partners og Kirkbi »forpligter sig til at støtte Armacells vækststrategi om at blive en global leder inden for avanceret materialeteknologi«.

Thomas Lau Schleicher, investeringschef hos Kirkbi, udtaler i meddelelsen om handlen:

»Vi er glade for at samarbejde med PAI og fortsætte vores ejerskab af Armacell. De fleste industrier overalt i verden er målrettet mod at reducere deres energiforbrug. Behovet for at forbedre energieffektivitet kan drive Armacells langsigtede vækstmuligheder.«