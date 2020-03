Trepartsaftalen om hjemsendelse af ansatte med op til 90 procents lønkompensation er nu fulgt op af en ny aftale på industriens område, der åbner for hjemsendelse af ansatte uden løn.

En midlertidig aftale indgået mellem DI og CO-industri åbner for, at 230.000 lønmodtagere fortrinsvis i produktionsvirksomheder rundt om i landet kan sendes hjem uden varsel og uden løn.

Aftalen kommer i kølvandet på den trepartsaftale om op til 90 pct.s lønkompensation til virksomheder, som regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne præsenterede søndag.

Force majeure Overenskomsten mellem DI og CO-industri indeholder allerede en force majeure-bestemmelse.

Den nye aftale skal imidlertid fjerne enhver misforståelse om, hvordan bestemmelsen kan anvendes i den nuværende situation.

Aftalen er indgået den 17. marts og løber foreløbig frem til og med den 13 april.

I perioden har omfattede virksomheder nu fået grønt lys til at hjemsende ansatte uden varsel og uden løn mod til gengæld at forpligte sig til at genansætte de hjemsendte, når krisen fortager sig.

Vælger virksomheder at hjemsende medarbejdere uden løn kan de ikke samtidig gør brug af trepartsaftalens lønkompensationsmodel på andre medarbejdergrupper.

Parterne er på forhånd enige om at drøfte en eventuel forlængelse inden aftalens udløb.

Industriområdet er med 230.000 lønmodtagere det største overenskomstområde herhjemme.

Men trepartsaftalen er – lønkompensation eller ej – ikke nok for alle virksomheder, der er ramt af coronakrisen, lyder det samstemmende fra DI og CO-industri.

»Vi har medlemmer – og vil få medlemmer, der kommer i så alvorlig en økonomisk situation, at de ikke har noget alternativ til at skille sig af med lønomkostningen,« siger Anders Søndergaard, vicedirektør i DI, om baggrunden for den seneste aftale.

»Med aftalen stiller vi medarbejderne bedst muligt i denne ekstraordinære situation. Formålet er, at virksomhederne fastholder ansættelsen af medarbejderne under en eventuel hjemsendelse,« siger Mads Andersen, næstformand i CO-industri.

Selv om hjemsendte medarbejdere ryger på dagpenge, og virksomheden dermed sparer lønudgiften 100 pct., handler hele øvelsen ikke om at spare penge, men om at holde arbejdspladser i spil til efter coronakrisen, lyder meldingen.

»På den lange bane kan aftalen her være et stærkt bidrag til, at der er virksomheder, som kan tage folk tilbage, når vi kommer ud på den anden side,« siger Anders Søndergaard.

Industriens overenskomster åbner allerede i dag mulighed for, at virksomheder kan hjemsende ansatte uden løn i force majeure-situationer.

Ifølge Mads Andersen præciserer den nye aftale, at der er enighed om, at coronakrisen er force majeure, ligesom aftalen lægger en køreplan for, hvordan situationen konkret skal håndteres af virksomheder og ansatte.

»Jeg vil samtidig understrege, at det er også aftalt med DI, at vi først og fremmest vil have virksomhederne til at benytte sig af trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation, som blev indgået i weekenden,« siger Mads Andersen.

Anders Søndergaard har ikke noget bud på, om mange virksomheder vil gøre brug af muligheden for at hjemsende ansatte uden løn.

DI oplyser dog samtidig, at de har haft tusindvis af henvendelser fra deres 11.500 medlemsvirksomheder med spørgsmål til, hvordan force majeure-reglerne gælder.

Nye tal viser, at 14.700 danskere fra mandag til onsdag har taget plads i ledighedskøen.