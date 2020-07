I det mange ser som et første skridt til at omfavne hele Norden, er nethandelsmastodonten Amazon.com ifølge to svenske eksperter i handel på vej til at etablere sig i Sverige dette efterår.

I snart et par år har det lydt på jungletrommerne, at den nordamerikanske e-handelsplatform Amazon.com snart skulle være på vej til at etablere sig i Norden.

Indtil i dag har der dog ikke været klare tegn på det, men nu skulle det første skridt med at indtage de nordiske lande være på vej.

Det skriver Dagens Nyheter.

Ifølge Emma Hernell, der er vicedirektør ved analyseinstituttet HUI Research, som overvåger det svenske handelsliv, har de fået bekræftet fra flere kilder, at Amazon kommer til Sverige i det kommende efterår. Muligvis i forbindelse med den store handelsdag ”black friday” sidst i november, som det tidligere er foregået andre steder i verden.

»De har været på vej tidligere, men er blevet forsinket af forskellige grunde. En lancering i efteråret kan være et godt tidspunkt, fordi coronakrisen har fået flere til at handle online, selv om jeg ikke tror, at det er grunden til, at det sker nu,« siger Emma Hernell, der også har et bud på, hvad det kommer til at betyde for de svenske firmaer, når Amazon bliver en spiller på markedet:

»Konkurrencen vil blive intensiveret, og priserne presset ned. Der hvor Amazon etablerer sig accelererer e-handlen, men ikke alle brancher påvirkes på samme måde.«

Hun peger især på, at bøger, elektronik og gadgets bliver påvirket, da det her er nemt at sammenligne priser. Derimod bliver f.eks. modetøj og beklædning mindre ramt af konkurrencen.

Detailhandelskonsulent Markus Varsikko, der arbejder med at hjælpe nordiske virksomheder med at sælge via Amazon, bekræfter oplysningerne om den svenske lancering og tror, at Amazon allerede kan være i Sverige så tidligt som september, men at kun Amazon ved det med sikkerhed, da der er millionvis af detaljer, som skal falde på plads forinden.

Og Amazon selv holder kortene tæt til kroppen.

»Desværre kan vi ikke kommentere på rygter og spekulation,« siger Bruce McLachlan fra Amazons pressetjeneste til Dagens Nyheter.

Både Emma Hernell og Markus Varsikko forventer, at det i første omgang bliver de tyske centrallagre, som skal levere varer til det svenske marked med en leveringstid på 2-3 dage.

I Norge holder de godt øje med udviklingen, hvor de to elektronikforhandlere Komplett og Elkjøp i længere tid har forberedt sig til det længe annoncerede nordiske erobringstogt fra netgiganten Amazon. De forventer, at Amazon vil bruge logistikcentre i det sydlige Sverige som en port og brohoved til hele det nordiske marked.

»Vi tror fast på, at Sverige er et første skridt. Amazon har udvidet og vækstet i Nordtyskland, og nu er det muligt at betjene hele Norden fra Sydsverige, hvor mange af de store nordiske kæder har hovedlagre i dag,« udtalte Elkjøp-chefen Erik Sønsterud tidligere i juli til Dagens Næringsliv i Norge.

I Danmark står Amazon i dag for få procent af internethandlen, som primært foregår gennem den tyske hjemmeside. Og i Tyskland har Amazon vundet en markedsandel på op mod halvdelen af al internethandel.

Derfor vil det komme til at gøre ondt på flere af de nuværende netbutikker, hvis og når Amazon kommer til landet med en egentlig dansk filial.