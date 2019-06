Iværksættere raser mod ny minister: »En flyvende fuckfinger til erhvervslivet«

Martin Thorborg og Tine Thygesen, der begge er iværksættere og direktører, sender hårde ord mod den nye erhvervsminister Simon Kollerup fra start.

»I princippet er det en flyvende fuckfinger til erhvervslivet.«

Sådan lyder reaktionen fra Martin Thorborg, kendt iværksætter og direktør i Dinero, til DR, efter at det torsdag blev afsløret, at landets nye erhvervsminister er socialdemokraten Simon Kollerup.

Simon Kollerup er 33 år, nordjyde og har otte års folketingserfaring med sig.

»Han er sikkert en dygtig mand. Men jeg synes, det er besynderligt, at man tager så vigtigt et ministerium og giver det til en mand, der ikke har nogen særlig tilknytning til det, han skal bestemme over,« fortsætter Thorborg til DR.

Også Tine Thygesen, iværksætter og direktør i The Creators Community, har tidligere i et debatindlæg hos Finans tordnet mod politikeres manglende erhvervserfaring.

»Vi skal kræve, at en ny regering ændrer reglerne, således at kun folk med erhvervserfaring kan blive medlem af folketinget,« lød det i indlægget.

Tine Thygesen bekymrer sig også over valget af erhvervsminister.

»Det er trist, at man udnævner én som Simon Kollerup netop som erhvervsminister. Det gør sådan én som mig nervøs for, at det er et symbol på, hvordan erhvervslivet prioriteres af den her regering,« siger hun til DR.

Selv fortalte Simon Kollerup til Finans torsdag efter, at han officielt havde overtaget Erhvervsministeriet, at han er klar til at blive erhvervslivets ven.

»Jeg ser det som min rolle at være erhvervslivet ven, når virksomhederne lever op til vores samfundskontrakt og spiller efter reglerne. Samtidig er jeg også klar til at være en hård banan over for dem, der bryder den,« siger Simon Kollerup.