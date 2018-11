Topchef Per Bank i den danske dagligvaregigant afviser at overtage de seks Magasin-stormagasiner, som den britiske ejer vil sælge. Også selvom strategien indeholder investering i nye aktiviteter.

Dagligvaregiganten Salling Group har sagt nej tak til at forhandle om en overtagelse af de danske Magasin-stormagasiner. Koncernchef Per Bank vil hellere bruge de kommende års investeringer på andet end flere stormagasiner.

Salling Group har ud over kæderne Netto, Føtex og Bilka også bl.a. stormagasinerne Salling i Aarhus og Aalborg. Derfor har dagligvarekoncernen gennem en periode været nævnt i feltet over kandidater til at overtage den danske kæde Magasin med seks stormagasiner og webbutik.

Den britiske ejer, børsnoterede Debenhams meldte nemlig åbent ud i forsommeren, at der er klare overvejelser om at afhænde Magasin. Det sker som led i en plan om at komme ud af økonomiske udfordringer for den samlede Debenhams-koncern med op mod 150 butikker i Storbritannien, Irland og Danmark.

Salling Group har hidtil afvist at ville kommentere rygter om muligheder for køb og salg – også i sammenhæng med Magasin. Men nu lyder meldingen fra adm. direktør Per Bank:

»Vi har sagt nej tak til at indgå i en proces om Magasin. Vores Salling-stormagasiner er inde i en rigtig flot udvikling, men jeg vurderer ikke, at vi skal bruge kapital på flere stormagasiner. Vores fokus ligger på at udvikle den nuværende forretning, selvom vi selvfølgelig også holder øje på nye muligheder.«

Fra Debenhams koncernledelse lyder det i mail til Finans, at der ikke aktuelt gives kommentarer til de aktuelle salgsovervejelser omkring danske Magasin du Nord. Der henvises i stedet til en skriftlig udtalelse fra juni, hvor udtalelsen fra ledelsen i London lød:

»Magasin er fortsat en succesfuld og profitabel forretning med gode muligheder for vækst. Vi kigger på en række muligheder for den og andre aktiver. Vi vil opdatere vores melding efter behov.«

I oktober fremlagde den britiske detailkoncern årsregnskab - med stort underskud - for børsmarkedet. I den regnskabsmeddelelse fremgik der ikke nyt om fremtiden for Magasin.

Hos Salling Group fastslår Per Bank, at koncernens to egne stormagasiner har vækst. Det især fordi de med direktør Marianne Bedsted i spidsen har satset yderligere på at skabe oplevelser for kunderne med bl.a. nye tagetager – roof-tops – i både Aalborg og Aarhus.

Koncernen Salling Group driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner.

Har ca. 1.500 butikker i fire lande. Heraf godt 100 Føtex- og 19 Bilka-varehuse her i landet - samt ca. 1.370 Netto-butikker i Danmark, Sverige, Polen og Tyskland.

Dertil kommer bl.a. en række onlineshops – herunder Wupti - samt Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carls Jr. og Starbucks-kaffebarer.

Adm. direktør er Per Bank og bestyrelsesformand Nils Smedegaard Andersen.

»Midtbyer og fysiske butikker inden for især mode og tøj er generelt pressede af øget onlinehandel. Salling stormagasiners ledelse har dygtigt udviklet de to butikker med endnu flere oplevelser for forbrugerne. Det skal de fortsætte med,« mener Per Bank.

»Vi skal som minimum fastholde en stærk position på det danske marked for dagligvarer og på samme tid vokse med Netto-kæden i både Polen og Sverige. Desuden holder vi øjne og ører åbne for nye forretningsområder som kan være interessante. Der er ikke noget nyt på det område hverken i morgen eller de næste måneder. Altså ud fra det, som vi ser det lige nu. Men nye muligheder vil altid blive overvejet,« siger Per Bank.