Førende byggefirmaer om robotter: »Vi er nødt til at starte fra scratch«

Det kræver en stor indsats her og nu at føre robotterne ud på byggepladserne, selv om teknologien sådan set er klar, lyder det samstemmende fra Skanska og MT Højgaard.

René Deichgræber, født i 1982, er it- og teknologireporter på Finans. Han er uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og San Francisco State University og er forelsket i sproget og de store fortællinger. Før René ankom til Jyllands-Posten i 2010 var han featureskribent for JydskeVestkysten og forfatter til flere bøger hos Gyldendal. Han nåede også – akkurat – at få sin svære byline i Nyhedsavisen, inden gratiskrigen sluttede og blev afløst af en kvalitetskrig. René har for længst svedt sig gennem det maratonløb, der nærmest er obligatorisk for mænd på vej mod de 40 år. Så nu koncentrerer han sig om alt det, livet virkelig handler om: Golf, mad, film og rejser. Nå, ja, og så familien selvfølgelig.

Teknologien er sådan set ved at være på plads, men det er branchen slet ikke. For robotternes entré på byggepladserne forudsætter en langt mere detaljeret og datastyret måde at designe arbejdsprocessen på.

Derfor skal vi ikke forvente et øjeblikkeligt gennembrud på feltet, men forberede os på en hård opstart, mener et par af Skandinaviens førende byggekoncerner, svenske Skanska og danske MT Højgaard, der begge har testet teknologien i diverse studier og har den højt på agendaen.

I lighed med stribevis af andre aktører i branchen peger de på to barrierer her og nu for en succesfuld adoptering af robotterne på byggepladser.

For det første er miljøet mere barskt end i industrihaller i form af svære adgangsforhold, omskifteligt vejr, sand og grus i maskineriet og en masse justeringer af arbejdsopgaverne undervejs.

Det taler for og imod dansk succes Her er tre ting, der henholdsvis taler for og imod en dansk forretningssucces inden for robotteknologi til byggepladser. FOR Robotklyngen på Fyn har sørget for, at mobile robotter er blevet en dansk specialitet, mens andre lande hidtil har fokuseret mere på teknologi til den tunge industri.

Danmark er i forvejen kendt for sine høje krav til design og håndværk, hvilket ikke blot muliggør et tæt samarbejde, men også er en god platform at brande produkterne på.

Byggemand Robot kan skabe langt mere bæredygtige byggerier og dermed indgå i en global dagsorden, hvor Danmark i forvejen er længere fremme end de fleste. IMOD Selv om Danmark bryster sig af sin robotklynge, er de få tusinde medarbejdere for intet at regne imod, hvad især USA og Kina kan mønstre på feltet.

Byggesektoren tiltrækker sig enorme investeringer på globalt plan. Derfor kan konkurrencen om at levere ny teknologi nærmest ikke undgå at blive lige så global.

Der er stadig et stykke vej til at få robotter til at fungere i fuldt samspil med rytmen på en byggeplads, så måske bliver teknologien overhalet af en helt anden løsning.

For det andet er tegningerne og designfasen på nuværende tidspunkt ikke præcis nok til at kunne sætte robotter til at bore huller og lignende ting helt specifikke steder, hvilket betyder, at teknologien groft sagt er mere besværlig end befriende.

»En af udfordringerne er, at det er så svært at forudse alle problemerne på en byggeplads. Så jeg tror, at teknologien vil opleve en sløv start. Derfor kræver det en stor indsats i begyndelsen, men derefter vil vi nok se en eksponentiel udvikling,« siger projektingeniør Niklas Gustafsson fra Skanska, der opererer i mere end 10 lande, tæller 40.000 medarbejdere og omsætter for 150 mia. kr. om året.

MT Højgaard må klare sig med en tiendedel af den volumen, men er ikke desto mindre lige så optaget af robotteknologiens indtog og har derfor foretaget afprøvninger af de mest besværlige arbejdsgange.

Implementeringen af teknologien hviler først og fremmest på en forudsætning om, at mange af beslutningerne kan automatiseres på tilsvarende vis som værktøjet. Det skal ske ved hjælp af milimeterpræcise modeller allerede i den indledende fase, fordi robotter ikke kan fortolke tegninger på et løst grundlag i modsætning til håndværkere, forklarer Thomas Hejnfelt, sektionsdirektør hos MT Højgaard.

Sådan har vi gjort Finans har i arbejdet med at udvælge 10 idéer, der kan ændre Danmark, talt med forskere, erhvervsfolk, investorer, interesseorganisationer og andre nøglepersoner i det danske innovationsmiljø indenfor ni udvalgte sektorer:

Byggeri, Digital, Klima, Finans, Sundhed, Kommunikation,Transport, Fødevarer og Energi.

Den tiende idé udvælges senere efter input fra læserne - send meget gerne et forslag til 10ideer@finans.dk.

De udvalgte idéer skal rumme et kommercielt potentiale til – i bedste fald – at skabe en hel erhvervsklynge i Danmark. Mange idéer bliver ikke den store succes, men ambitionen er at finde nogle af fremtidens vindere.

10 idéer, der kan ændre Danmark er primært et redaktionelt projekt, hvor idéerne og specielt deres hovedpersoner skal kunne bære en journalistisk fortælling og formidle deres idéers fulde spændvidde til inspiration for andre, der vil ændre Danmark.

»Hvis vi skal udnytte robotteknologien, skal vi starte helt fra scratch i designprocessen ved at skabe et meget mere detaljeret, digitalt og databåret grundlag, end vi traditionelt har haft. Det er læren af vores studie. Derfor arbejder vi mere intenst på at optimere de bagvedliggende processer end på at teste robotter,« siger Thomas Hejnfelt.

10 visionære, innovative iværksættere. 10 brancher på 10 uger. Gå på opdagelse i serien 10 idéer, der kan ændre Danmark Byggeri Digital Klima Finans Sundhed Kommunikation Transport Fødevarer Energi Læser forslag

Det betyder dog ikke, at byggeriet bliver mere fastlåst af den grund, supplerer teknisk direktør Peter Bo Olsen.

Tværtimod får arkitekterne og ingeniørerne en større frihedsgrad, fordi softwarerobotterne - der linker tegningerne sammen med teknologien - fra begyndelsen opererer med en masse alternative beregninger og forslag og dermed gerne skulle løsne op for den menneskelige kreativitet.

»Så vi kan ende op med en løsning, som i langt højere grad understøtter den produktion, der er på byggepladserne,« siger Peter Bo Olsen.