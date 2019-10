Et kommercielt miljø er begyndt at pible frem omkring det bomstærke kvanteforskningsmiljø i Danmark. Derfor er kvantecomputere og kvanteteknologi udpeget som en af de "10 idéer, der kan ændre Danmark".

Det er stadig på grænsen af science fiction for de fleste. Men udviklingen af en brugbar kvantecomputer – og en række andre kvanteteknologier – er på grund af et uhyre stærkt forskningsmiljø i Danmark ved at bane vej for et nyt dansk erhvervseventyr.

Kvanteteknologi er derfor et af de 10 områder, Finans efter omfattende research har udvalgt til serien "10 idéer, der kan forandre Danmark".

»Det er ikke for ingenting, at Microsoft har valgt at etablere et kvantelaboratorium i København. Her er ekstremt dygtige folk, og det tiltrækker flere ekstremt dygtige folk,« siger Cathal Mahon.

I dag arbejder han med at skabe kommercielle muligheder ud af forskningen på Københavns Universitet, men indtil for nyligt var Cathal Mahon leder af Qubiz, et nationalt center der arbejder med forretningsmulighederne i det danske kvantemiljø.

Udover en gigant som Microsoft tæller den private sektor i det danske kvantemiljø nu også en stribe unge startups, der er blevet stiftet af forskere og sælger specialiseret udstyr til det globale marked for kvanteteknologi.

Det taler for og imod dansk succes Her er tre ting, der henholdsvis taler for og imod en dansk forretningssucces inden for kvanteteknologi. FOR Danmark har gennem mange år – på ryggen af Niels Bohr – bygget et uhyre stærkt forskningsmiljø op omkring kvanteteknologi, og inden for mange forskellige grene af kvanteforskningen. Det fører nu til et spirende iværksættermiljø.

Microsofts placering af et kvanteforskningscenter i København og Lyngby giver tyngde i det kommercielle miljø for kvanteforskning i Danmark og tiltrækker igen flere talenter.

Kvantecomputeren kan med tiden få stor betydning i andre industrier, for eksempel medicinalbranchen. Her har Danmark en stærk position og store kapitalstærke fonde, som har fået øje på kvanteteknologien. IMOD Udvikling af kvanteteknologi og -produkter kræver tålmodige investorer med dybe lommer. Der er ingen hurtig gevinst, og først om måske 10 år vil markedet løfte sig globalt. Der mangler lige nu investorer af den kaliber i det danske kvantemiljø.

Lande som Kina, USA og Japan investerer nu mange milliarder dollars i kvanteteknologi. I Danmark er det først og fremmest EU-midler, der kan søges, fra en pulje på 1 mia. euro over 10 år, og samlet er der væsentligt færre offentlige kroner at søge for danske virksomheder og forskere.

Den globale konkurrence om at udvikle fremtidens kvantecomputer er intens, og det er verdens største og mest kapitaltunge techselskaber, der slås. Danmarks kvantemiljø kan ende med at være for småt og blive kørt over af giganterne.



I dag tæller listen af selskaber, som er født ud af forskningsmiljøet, blandt andet Qdevil, der sælger udstyr til kvanteforskerne – skabt af kvanteforskere. På to år er der kommet fire forskellige produkter på hylden, og salget går strygende.

»Forskere bruger rigtig meget tid på alt det udenom. Ved at vi leverer en nøglefærdig løsning til dem, kan de bruge al deres tid på de rigtig svære ting,« siger Jonatan Kutchinsky, direktør for Qdevil.

Også en af de helt klassiske danske industrivirksomheder, NKT, har med selskabet NKT Photonics fundet et marked for kvanteteknologi - blandt andet særlige lasere og optiske fibre, der bliver brugt til kvantekommunikation.

Fordi kvantecomputere og kvanteteknologien stadig er under udvikling, er det endnu et nichemarked for selskabet. Men det kan ændre sig.

»Når kvantecomputere bliver klar til det kommercielle marked, så kommer det til at blive en ret fornuftig forretning for os,« siger Basil Garabet, direktør for NKT Photonics.

Kvantecomputeren bliver generelt udråbt som næste kapitel i den digitale revolution. Med en helt anderledes teknologi, der går helt til grænserne for det fysisk mulige, vil kvantecomputeren på nogle områder kunne regne millioner og milliarder gange hurtigere end selv de største supercomputere i dag.

Foreløbig er en brugbar kvantecomputer dog stadig under udvikling, men globalt bliver der investeret store milliardbeløb i kvanteteknologi. I Kina er der for eksempel sat 70 mia. statslige kroner af til bare ét forskningscenter, som skal åbne i 2020.

Hos Invest in Denmark, der hører under Udenrigsministeriet, har man udpeget det danske kvantemiljø til et af de områder, der skal markedsføres i udlandet. Det skal blandt andet ske ved et seminar den 22. november, hvor interesserede fra udlandet kan høre om mulighederne.

Og globalt er der mange øjne rettet mod Danmark, når der bliver ledt efter stærke kvantemiljøer, lyder erfaringen.

»Vi holder løbende øje med, hvor Danmark har styrkepositioner, og på alle de markeder, hvor vi er tilstede, har vi oplevet en stigende efterspørgsel efter danske kompetencer inden for kvanteteknologi,« siger Kristine Helen Falgren, specialkonsulent hos Invest in Denmark.