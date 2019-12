Brændselsceller, der skal gøre elbiler til grønne hybridbiler, skal være en ny, stor dansk eksportvare, mener Blue World Technologies. Den lille startup er nu ved at rejse 190 mio. kr. fra investorer og bygger på egen fabrik.

Fremtiden handler ikke kun om elbiler. Der bliver brug for et supplement. Og det mest oplagte er at ombygge elbiler til også at kunne køre på grøn metanol.

Sådan lyder tankegangen bag Blue World Technologies, der nu satser alt på, at brændselsceller vil få en plads i fremtidens biler.

Blue World Technologies Stiftet i oktober 2018 af Anders Korsgaard, Mads Bang og Mads Friis Jensen. Alle tre har mange års erfaring med brændselsceller.

Hovedproduktet er brændselsceller, der kan omdanne metanol (træsprit) til el. De skal bygges ind i elbiler, der på den måde bliver til grønne hybridbiler, som kan tanke ligesom en almindelig benzinbil.

Har rejst 50 mio. kr. i startkapital fra en blandet kreds af investorer, herunder stifterne selv og den kinesiske bilproducent Aiways.

Aiways er udover investor også strategisk partner og i første omgang den primære kunde til Blue Worlds produktion.

En ny investorrunde på 190 mio. kr. er ved at falde på plads.

Tog i september 2019 første spadestik til en ny fabrik på Aalborg Havn, der skal producere brændselscellerne i stor skala. I løbet af fire år skal fabrikken nå fuld kapacitet på 50.000 brændselsceller om året.

41 ansatte – men når fabrikken er klar til produktion om et års tid, vil der være langt flere.

Efter at have rejst 50 mio. kr. primært fra den unge kinesiske bilproducent Aiways i foråret er selskabet nu ved at være på plads med en ny investeringsrunde på omkring 190 mio. kr., fortæller direktør og medstifter Anders Korsgaard.

»Vi er ved at lukke vores A-runde nu, baseret på 7-8 europæiske investorer. Men det bliver ikke vores sidste runde, for rejsen bliver dyrere end det. Vi er rykket ret hurtigt fra at være en startup til at bygge en fabrik,« siger han.

På den lange bane skal der være rigtig mange, der bruger vores brændselsceller, før det bliver en succes. Anders Korsgaard, direktør og medstifter, Blue World Technologies

Blue World Technologies så dagens lys i efteråret 2018, men allerede et år senere har selskabet et partnerskab Aiways, 50 mio. kr. fra investorer og er begyndt at bygge en stor fabrik til brændselscellerne på Aalborg Havn.

Produktionen skal gå i gang i efteråret 2020, og i løbet af højst fire år skal fabrikken være på fuld kraft - med 500 ansatte og en produktion på 50.000 brændselsceller om året.

Selskabet er udvalgt i kategorien ’Transport’ i Finans’ serie ”10 idéer, der kan ændre Danmark”. Potentialet i en løsning til at gøre transportsektoren grøn, baseret på en forventet omstilling til flydende, CO 2 -neutrale brændstoffer som metanol, er nemlig enormt, og selskabet bygger på en verdensberømt, dansk ekspertise indenfor brændselsceller, vurderer eksperter på området.

»Danmark har en lang tradition for brændselsceller og er førende på området globalt sammen med USA og Tyskland. Og vi har hele kæden af leverandører her i Danmark, så det ville faktisk være dumt at prøve at producere brændselsceller andre steder,« siger Sune Ebbesen, videnskabelig rådgiver hos Innovationsfonden.

Omvendt er vejen til succes for Blue World Technologies også brolagt med udfordringer. Det store spørgsmål er, om der bliver en stor nok efterspørgsel efter teknologien, når batterier til elbiler løbende bliver billigere.

Det taler for og imod succes Her er tre ting, der henholdsvis taler for og imod, at Blue World Technologies får succes med satsningen på brændselsceller til personbiler. FOR Danmark har et stærkt forskningsmiljø og lang erfaring med udvikling af brændselsceller. Ekspertisen og leverandørerne er her.

Partnerskabet med den kinesiske bilproducent Aiways sikrer et marked i opstartsfasen.

Grøn omstilling af hele transportsektoren bevæger sig mod grønne brændstoffer som metanol, og både teknologi og infrastruktur til at tanke metanol er klar. IMOD Markedet for personbiler risikerer at skifte til rene elbiler, ikke hybridbiler som Blue World satser på.

Prisen på batterier falder løbende, mens prisen på brændselsceller i dag er høj og skal bringes ned gennem storskalaproduktion.

Det er meget ambitiøst at bygge en fabrik til storproduktion af brændselsceller på ét år.

»Det er stadig et åbent spørgsmål, om man kommer til at bruge brændselsceller i personbiler. Men brændselsceller har nogle fordele. Du får en længere rækkevidde og kan hurtigt tanke op,« siger Jakob Kibsgaard, lektor på Danmarks Tekniske Universitet.

For Anders Korsgaard er den store masterplan at udnytte den ekspertise, vi har i Danmark til selve teknologien, og at skalere forretningseventyret op med kinesisk hjælp.

»Vi skal skalere globalt, men det er et fantastisk udgangspunkt at starte her. Og med en lille indsats i Danmark kan vi gøre en kæmpe forskel i Kina,« siger han.

Den kommende fabrik, der skal være klar til produktion af brændselsceller inden for et år, skal i øvrigt også bygges med kinesisk hjælp. Og så skal den kinesiske bilproducent Aiways i første omgang købe brændselscellerne og sælge biler med den danske teknologi. Men alle interesserede bilproducenter er velkomne.

Første store gennembrud kom i oktober med en ordre fra en anden kunde end Aiways på hele 412 mio. kr. Og det er da også helt afgørende for fremtiden, at konceptet med Blue Worlds brændselsceller kommer bredt ud.

»Vores kinesiske partner er kommet hurtigt ud af starthullerne. Men på den lange bane skal der være rigtig mange, der bruger vores brændselsceller, før det bliver en succes,« siger Anders Korsgaard.